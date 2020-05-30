القوى العاملة: 1.3 مليون جنيه منحة استثنائية لـ2600 من العمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوي العاملة بجنوب سيناء قامت بصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 2600 عامل بقيمة إجمالية مليون و300 ألف جنيه.





تلقي وزير القوي العاملة تقريرا بذلك من مدير المديرية ، أشار فيه محمد عبد الرحمن مدير المديرية إلي أنه تابع خلال أبريل الماضي صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالمحافظة، التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف علي 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية .



