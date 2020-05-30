التزام المواطنين فى المواصلات بارتداء الكمامات.. فيديو





ورصدت عدسة صدى البلد مدى التزم المواطنين، بتنفيذ الإجراءات الوقائية، وظهر المواطنون داخل عربات المترو مرتدين الكمامات حفاظا على أنفسهم من انتشار فيروس كورونا بينهم.





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يذكر أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا.



ونص قرار رئيس الوزراء على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.