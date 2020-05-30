59% من قراء صدى البلد يتوقعون التزام المواطنين بارتداء الكمامات بسبب الغرامة





وتوقع 59%من القراء التزام المواطنين بارتداء الكمامات ، بينما أكد 36%أن فرض غرامة لن يجبر المواطنين على ارتدائها بينما عبر 5%عن عدم اهتمامهم .





ويُعاقب كل من يخالف ارتداء الكمامة بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه.

ومن المقرر أن من يراقب أو يفرض غرامات عدم ارتداء الكمامة الأجهزة الشرطية ومأمور الضبط القضائي في المنشآت الحكومية والعاملين بالمترو،

كما أن سائقي الأتوبيسات العامة لن يسمحوا لمن لا يرتدي الكمامة بالصعود للأتوبيس، وكذلك البنوك والمنشآت الحكومية لن يتم السماح لهم بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامات.

أجرى موقع صدى البلد الإخباري استطلاعا للرأي حول توقعات القراء بشأن مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات بدءا من اليوم السبت ، خاصة في ظل فرض غرامة تصل ل4000 جنيه على المخالفين .