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حوادث

التزام المواطنين أول أيام العيد .. الداخلية تواصل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاحترازية .. صور

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:24 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الإحترازية خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك، التى تهدف إلى الحد من إنتشار فيروس "كورونا" والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

حيث كثفت أجهزة الوزارة من إنتشار القوات بالشوارع والميادين لمتابعة غلق المولات والمحال التجارية والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، وكذا متابعة غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية وطرق الكورنيش ومنع إرتيادها من قبل المواطنين، فضلًا عن تطبيق قرار حظر الحركة فى المواعيد المحددة.. بالإضافة إلى التواجد الأمنى الميدانى الفعال للدوريات والخدمات الشرطية لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم أثناء فترات الحظر، والتعامل الفورى السريع مع أية بلاغات.

كما قامت أجهزة الوزارة (منذ مساء أمس الأول) برفع كافة السيارات المخالفة للقرار الصادر بغلق طرق الكورنيش بكافة المحافظات، وعدم السماح بإنتظار السيارات بتلك الطرق.
كما تم إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة – أسيوط" مع توفير المسارات البديلة، على أن يستمر إغلاق تلك الطرق حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 30 الجارى.

وقد شهدت أول أيام عيد الفطر المبارك تعاون وإلتزام تام من قِبل المواطنين بتنفيذ القرارات الصادرة فى هذا الشأن، الأمر الذى يعكس وعى وإدراك المواطنين بطبيعة التحديات التى تشهدها المرحلة الراهنة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن للمواطنين ، وتهيب بالجميع الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء الإحترازية، والتعاون مع رجال الشرطة للعبور من تلك المرحلة التى تتطلب التكاتف والتعاون من أجل سلامة وصحة المواطنين.
التزام المواطنين أول أيام العيد .. الداخلية تواصل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاحترازية .. صور
التزام المواطنين أول أيام العيد .. الداخلية تواصل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاحترازية .. صور
التزام المواطنين أول أيام العيد .. الداخلية تواصل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاحترازية .. صور
التزام المواطنين أول أيام العيد .. الداخلية تواصل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاحترازية .. صور
التزام المواطنين أول أيام العيد .. الداخلية تواصل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاحترازية .. صور
التزام المواطنين أول أيام العيد .. الداخلية تواصل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاحترازية .. صور
التزام المواطنين أول أيام العيد .. الداخلية تواصل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاحترازية .. صور
التزام المواطنين أول أيام العيد .. الداخلية تواصل متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاحترازية .. صور
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