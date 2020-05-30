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برلمان

أطلقوا الكلب عليه.. أول تحرك برلماني ضد مرتكبي واقعة ترويع الطفل المعاق

السبت 30/مايو/2020 - 11:37 ص
ترويع طفل ذوي الاحتياجات
ترويع طفل ذوي الاحتياجات الخاصة
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أحمد أيمن

أدانت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، واقعة ترويع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام كلب بوليسي وتعريض حياته للخطر من أجل الترفيه والتسلية، مؤكدة أن ما حدث عمل إجرامي ينتهك حقوق الإنسان خصوصا إذا كان طفلا من ذوي الإعاقة.


وطالبت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة التحقيق في هذه الواقعة والمساءلة القانوية لمرتكبي الواقعة، حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه فعل مثل هذا الجُرم، مشددة على أن القانون والدستور كفل حقوق الأطفال خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة ووضع عقوبات رادعة لمن ينتهك هذه الحقوق.

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وأوضحت أن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة نص على أنه يعاقب كل من عرض شخصا ذا اعاقة لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وأعربت النائبة عن ثقتها في تطبيق العقوبات المقررة في القانون على المخالفين لحماية هذه الفئة والعمل على تأمينها من الاعتداء أو الترويع أو التنمر، لدمجها في المجتمع والحفاظ على حقوقها الاجتماعية والصحية والقانونية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، فيديو لشابين قاما بترويع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة على سطح منزل باستخدام كلب بوليسي، الأمر الذي أثار غضب رواد التواصل الاجتماعي، مطالبين بمعاقبة مرتكبي الواقعي.

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