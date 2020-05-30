صدى البلد ينشر الوصف الوظيفى وشروط الوظائف الخالية بالمحافظات.. التقديم إلكترونيا.. وشروط خاصة للمتقدمين من الشرطة والقوات المسلحة

بدء التقديم لوظائف التنمية المحلية اليوم ولمدة شهر

التقدم بمقترح لتطوير الوظيفة شرطة للحصول عليها

لا يعترف بالتقديم عن طريق الإيميل

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التقديم عبر الموقع الإلكترونى للوزارة فقط



أعلنت وزارة التنمية المحلية عن وجود 54 وظيفة خالية بالمحافظات، بالدرجات الممتازة والعليا ودرجة المدير العام، لشغل وظائف سكرتير عام وسكرتير عام مساعد ورئيس مركز ومدينة وحى.



وتتلقى الوزارة الطلبات إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني، اعتبارا من اليوم، السبت، ولمدة شهر حتى 30 يونيو المقبل.



وقالت الوزارة إنه على من يرغب في التقدم لشغل إحدى هذه الوظائف، استيفاء النموذج المعد لذلك والموفق به بطاقة الوصف الوظيفي والمتضمن المستندات المطلوبة، موضحة أنه يمكن الحصول عليه من على البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية وموقع الوزارة، وكذا التقدم من خلال موقع وزارة التنمية المحلية (www.mld.gov.eg).







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وحصل "صدى البلد" على الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف التنمية المحلية بالمحافظات التى بدأ التقديم فيها اليوم، السبت، ولمدة شهر حتى 30 يونيو المقبل.









واشترطت الوزارة في المتقدمين لوظائف السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس حى ومدينة ومركز:

- توافر مؤهل عالٍ مناسب مع مزاولة العمل في وظائف الدرجة الأدنى مدة لا تقل عن سنه داخل الوحدة.

- مؤهل عالٍ مناسب مع مزاولة العمل مدة كلية لا تقل عن 18 سنة خارج الوحدة.

- الخبرة الكافية في مجال العمل في الإدارة المحلية.

- الحصول على دورات تدريبية مناسبة في مجال العمل.

- قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج.









أما الشروط المطلوبة لوظيفة السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس المركز والمدينة والحى من داخل الجهاز الإدارى للدولة فتتمثل في:

- توافر مؤهل عالٍ مناسب مع مزاولة العمل في وظائف الدرجة الأدنى مدة لا تقل عن سنتين داخل الجهاز الإدارى للدولة.

- مؤهل عالٍ مناسب مع مزاولة العمل مدة كلية لا تقل عن 17 سنة خارج الجهاز الإدارى للدولة.

- الخبرة الكافية في مجال العمل في الإدارة.

- الحصول على دورات تدريبية مناسبة في مجال العمل.

- القدرة على القيادة والتوجيه.









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أما الشروط المطلوبة لوظيفة السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس المركز والمدينة والحى للعاملين بالمحليات فتتمثل في:

- توافر مؤهل عالٍ مناسب مع مزاولة العمل في وظائف الدرجة الأدنى مدة لا تقل عن سنة داخل الوحدة.

- مؤهل عالٍ مناسب مع مزاولة العمل مدة كلية لا تقل عن 19 سنة خارج الوحدة.

- الخبرة الكافية في مجال العمل في الإدارة المحلية.

- الحصول على دورات تدريبية مناسبة في مجال العمل.

-القدرة الفائقة على القيادة والتوجيه وتخطيط ووضع السياسة والأهداف.









وتتلقى الوزارة الطلبات إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، اعتبارا من اليوم ولمدة شهر حتى 30 يونيو المقبل.







