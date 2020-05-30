AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تشييع جثمان الفنان حسن حسنى إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة ..صور

السبت 30/مايو/2020 - 12:31 م
حسن حسنى
حسن حسنى
Advertisements
أحمد إبراهيم - عمرو سيد - محمد صبحى
شيع جثمان الفنان الراحل حسن حسنى منذ قليل، وذلك إلى مقابر الأسرة فى طريق الفيوم الصحراوى.


وحرصت الأسرة على إقامة صلاة الجنازة على الفنان الراحل فى المقابر، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.


وحضر الجنازة عدد قليل من الفنانين، ولعل من أبرزهم سعد الصغير ومحمد الصاوي ومنير مكرم.


وتوفي الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة، حيث جسد العديد من الأدوار المتنوعة والمحتلفة سواء في السينما أو الدارما أو المسرح.


وقدم حسن حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التليفزيونية والأعمال المسرحية.

اقرأ أيضا:


ومن أبرز أفلام الفنان الراحل حسن حسني (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).


وتم تكريم الفنان حسن حسني خلال الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.


تفاصيل وفاة حسن حسني
أما عن تفاصيل وفاة حسن حسني، فقد غيب الموت الفنان الكبير داخل مستشفى دار الفؤاد، قبل قليل، بعد إصابته بأزمة قلبية، وحاول الأطباء كثيرا إنعاش قلبه أكثر من مرة، لكن باءت محاولاتهم بالفشل، وفارق حسن حسني الحياة عن عمر ناهز 89 عاما.


آخر ظهور للفنان حسن حسني قبل وفاته
وكان آخر ظهور للفنان الكبير حسن حسني مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بصحبة حفيده، قبل أن يدخل إلى المستشفى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزمة قلبية.. وفاة الفنان الكبير حسن حسني عن عمر 89 عاما

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة الفنان حسن حسني

مش عارف الناس مستعجلة على ايه.. هكذا رد حسن حسني على شائعة وفاته قبل عدة أشهر

هتوحشنا.. السقا يودع حسن حسني بكلمات مؤثرة

الله يرحمك ياعمي.. حمادة هلال يطلب الدعاء للراحل حسن حسني

وجعت قلبي.. هنيدي يودع حسن حسني بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

شاهد.. آخر ظهور للفنان حسن حسني برفقة حفيد الفنان محمود يس

أخبار الرياضة.. الأهلي يوقع عقوبة على أجايي.. والوداد المغربي ينفي الدخول في صفقة تبادلية مع الزمالك

ماجدة منير: كانوا بيرموا عليا تراب علشان يطلع دوري مقنع في الاختيار.. فيديو

بعد عودة الحياة لطبيعتها.. هذه الفئة أقل عرضة لفيروس كورونا

موجة كورونا أشد.. الصحة الإسرائيلية توصي بتعليق الدراسة مرة أخرى

محمد يوسف: تلقيت رسائل تهديد بعد دوري في الاختيار.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت مشجر.. رحاب الجمل تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

أول أيام التطبيق الإجبارى للكمامة.. التزام السائقين والركاب بارتدائها داخل السيارات فى قنا

رغم كورونا.. نجمات الفن يتنافسن على أجمل إطلالة فى حفلات عيد الفطر..مين أحلى؟