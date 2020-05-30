لعدم ارتداء الكمامة.. منع سيارة أجرة من الخروج من موقف سيارات بالبحيرة

شهد موقف سيارات الأجرة بمركز ومدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة حملة مفاجئة من مشروع المواقف بالوحدة المحلية لمتابعة مدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات طبقًا لقرار رئيس الوزراء فى إطار اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





وفوجئت الحملة التى قادها عبد الغفار عرفه نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز الرحمانية بموقف السيارات بعدم ارتداء أحد السائقين للكمامة ورفض خروج السائق بالسيارة مشددًا على ضرورة ارتدائه الكمامة تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء محذرًا بتوقيع غرامة فورية عليه إذا لم يلتزم السائق أو أي راكب بارتداء الكمامات، وذلك حفاظًا على صحته وصحة الركاب للوقاية من فيروس كورونا.

وفى نفس السياق،التزم العاملون الفنيين القائمون بحملات الصيانة لأكشاك الكهرباء وكشافات الإنارة والإضاءة الضوئية والعاملون بمنظومة النظافة بإرتداء الكمامات طبقًا لقرار رئيس الوزراء الخاص باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.









ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف حملات الأجهزة التنفيذية المختصة للمرور على المنشآت الحكومية والخاصة والبنوك وبجميع وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة لبيان مدى الالتزام بارتداء الكمامات من عدمه بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الصيدليات للتأكد من المستلزمات الطبية والكمامات بالمواصفات والأسعار الرسمية المقررة فى إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .



