اتحاد الكتاب العرب ناعيا عونى عبد الرءوف: حالة فريدة في نشر علوم اللغة العربية

تقدم الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الشاعر علاء عبد الهادي باسمه وباسم رؤساء اتحادات وروابط وجمعيات الاتحاد العام بخالص العزاء إلى مثقفى مصر، ونقادها فى وفاة العلامة الدكتور عونى عبد الرءوف الرئيس الشرفي للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الذى وافته المنية عن عمر ناهز 91 عاما.





وقال الاتحاد: إن الراحل عليه رحمة الله كان حالة فريدة فى نشر علوم اللغة العربية وآدابها، وعزاؤنا أنه رحل عن عالمنا تاركًا ميراثا كبيرا من الكتب والأعمال الخالدة للأجيال المتعاقبة.

عوني عبد الرؤوف ، من مواليد سبتمبر 1929، هو المدير العربي السابق للمدرسة الألمانية الإنجيلية بالقاهرة، والعميد السابق لكلية الألسن جامعة عين شمس، وعضو سابق في لجنة الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، ومقرر لجنة قطاع الآداب العليا لفحص بيانات المتقدمين لقوائم المحكمين وعضوية اللجان العلمية في المجلس الأعلى للجامعات.





حصل العلامة عوني عبد الرؤوف من قبل على جائزة فريدرش ريكارت من ألمانيا 1986، وجائزة جامعة عين شمس التقديرية عام 2000، وجائزة التميز من النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر 2019، وكرمته النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بتنصيبه رئيسا فخريا لها في عام 2019, ومن أهم مؤلفاته: " قواعد اللغة العبرية (1969)، فردريش ريكرت .. عاشق الأدب العربي (1974)، بدايات الشعر العربي بين الكم والكيف (1976)، القافية والأصوات اللغوية (1977)، جهود المستشرقين في التراث العربي بين التحقيق والترجمة (2004، 2006)، تاريخ الترجمة العربية بين الشرق العربي والغرب الأوروبي (2008).

رحم الله عالمنا الفذ، وكاتبنا الكبير د. عوني عبد الرؤوف، الذي أعطي الأمة العربية، والمصرية بخاصة، حياته وأثرى المكتبة العربية بمؤلفات مهمة خالدة، وسوف يقف التاريخ كثيرًا أمام ما قدمه هذا الرجل، ولا نملك له إلا الدعاء بالرحمة، ولأسرته وتلاميذه ومحبيه نتقدم بخالص العزاء، داعين الله تعالى ان يلهمهم الصبر والسلوان.



