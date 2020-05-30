في أول أيام الغرامة.. تشديدات بالقاهرة والجيزة على ارتداء الكمامة.. مخالفة لـ 121 سيارة بالشرقية.. ومنافذ لبيعها بـ 2,5 في مواقف قنا

شهدت المحافظات المصرية في أول أيام تطبيق قرار ارتداء الكمامة إجباريا، التزاما من بعض المواطنين وتهاونا من البعض الآخر في الشوارع العامة والميادين، ولكن تمكنت قوات الأمن من فرضها في وسائل النقل العامة بتوقيع غرامة وسحب رخص كل من يتهاون فيها.
في محافظة الجيزة، كلف
اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لم
يلتزم السائقون فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب
دون ارتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.
وشدد
المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورئيس جهاز السرفيس بالتنسيق
مع رجال المرور باستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية
لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها.
وناشد
محافظ الجيزة أصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بالالتزام بارتداء
الكمامة الواقية، وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتداء
الكمامة الواقية.
وأكد
ضرورة تعقيم السيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب
لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية
حرصًا على صحتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ودعا راشد المواطنين إلى الإبلاغ عن أي سيارة سرفيس أو أجرة لم يلتزم قائدها بارتداء الكمامة لتوقيع الغرامة المقررة.
كما بدأت محافظة القاهرة من اليوم، السبت، تطبيق قرار مجلس الوزراء بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة خاصة المنشآت الحكومية والمواصلات.
من
جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلزام المواطنين وجميع
العاملين بالجهات التابعة للمحافظة بارتداء الكمامات بدءا من اليوم، السبت،
تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.
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وشدد
المحافظ على ارتداء الكمامات داخل المصالح الحكومية ووسائل النقل العام
والجماعى والأماكن المغلقة والأسواق وفى وسائل المواصلات حرصًا على الصحة
العامة.
كما أكد منع دخول أى مواطن للمنشآت
الحكومية دون ارتداء الكمامة الواقية مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم
أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على صحة العامة.
وقال المحافظ إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا
.
وأوضح مصدر بالمحافظة أنه سيتم ضبط المخالفين بالتعاون مع الشرطة، خاصة في الكمائن الثابتة والمتحركة وإدارة المرور، وسيتم تحرير المخالفات في حالة ضبط أي سائق أو راكب لا يرتدى الكمامة.
كما حرص مواطنو محافظة القليوبية
على ارتداء الكمامة أثناء استقلالهم السيارات والمواصلات العامة بمختلف
مدن المحافظة، وذلك تنفيذا لقرارات الدولة التى اتخذتها للحد من انتشار
فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
فى سياق متصل، شهدت المواقف العمومية تواجدا ملحوظا لجميع القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن لمتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بارتداء الكمامات وتطبيق القرار بالتنسيق مع الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
في
اليوم الأول لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامة في الأماكن
العامة والأسواق ووسائل المواصلات، شهدت محافظة أسيوط عدم التزام المواطنين
بتنفيذ القرار.
وفي الشرقية، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم ضبط
121 سيارة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس مخالفة بمدينة
الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية تنفيذًا
للقرار الصادر في هذا الشأن.
وشدد المحافظ، على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام
أصحاب السيارت بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصا على صحة وسلامة
المواطنين وفي ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة
لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
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كما أصدر المحافظ تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة بشن
حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على
صحتهم وسلامتهم.
من
جانبه، أكد عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان
العام، أنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، تم تشكيل 5
مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة
الواقية بمناطق "الأحرار - العصلوجي - الزراعة - موقف المنصورة"
بالزقازيق، وميدان الطيارة ببلبيس، أسفرت عن ضبط 121 سيارة مخالفة، وتم
تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنة 2020 بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا
تزيد على 5000 جنيه من السائقين المخالفين.
وأشار
محافظ الشرقية إلى استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بمختلف المواقف
والشوارع للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
على جانب آخر، أعلن الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، عن
توفير منافذ لبيع الكمامات بمجمع مواقف قنا بسعر التكلفة 2.25 جنيه وذلك
بهدف مساعدة المواطنين على الالتزام بتطبق قرار المحافظ، قبل استقلالهم
سيارات النقل الجماعى بمواقف السيارات.
وقال نائب محافظ قنا، إن منافذ بيع الكمامات شهدت إقبالا من المواطنين
على شراء الكمامات، خاصة أن أسعارها محددة وبتكلفتها الحقيقية، لمواجهة أى
محاولات لاستغلال المواطنين.
وأوضح نائب المحافظ، أن ذلك يأتى تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء وتطبيقا لقرار اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا
،
الخاص بمنع دخول أي مواطن أو موظف عام لديوان عام المحافظة أو لأي وحدة من
الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها أو مديرية من مديريات الخدمات
والإدارات والمقرات التابعة لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة،
وكذلك المواصلات العامة دون ارتداء الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية
والوقائية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأكد أن ارتداء الكمامة بات ضروريا للجميع، خاصة أن هذا الفيروس
سريع الانتشار، وبالتالي لا بد من تطبيق جميع الإجراءات الوقائية التي أعلنت
عنها وزارة الصحة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.