في أول أيام الغرامة.. تشديدات بالقاهرة والجيزة على ارتداء الكمامة.. مخالفة لـ 121 سيارة بالشرقية.. ومنافذ لبيعها بـ 2,5 في مواقف قنا





شهدت المحافظات المصرية في أول أيام تطبيق قرار ارتداء الكمامة إجباريا، التزاما من بعض المواطنين وتهاونا من البعض الآخر في الشوارع العامة والميادين، ولكن تمكنت قوات الأمن من فرضها في وسائل النقل العامة بتوقيع غرامة وسحب رخص كل من يتهاون فيها.









في محافظة الجيزة، كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لم يلتزم السائقون فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.











وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورئيس جهاز السرفيس بالتنسيق مع رجال المرور باستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها.









وناشد محافظ الجيزة أصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بالالتزام بارتداء الكمامة الواقية، وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية.









وأكد ضرورة تعقيم السيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية حرصًا على صحتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.









ودعا راشد المواطنين إلى الإبلاغ عن أي سيارة سرفيس أو أجرة لم يلتزم قائدها بارتداء الكمامة لتوقيع الغرامة المقررة.









كما بدأت محافظة القاهرة من اليوم، السبت، تطبيق قرار مجلس الوزراء بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة خاصة المنشآت الحكومية والمواصلات.





من جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلزام المواطنين وجميع العاملين بالجهات التابعة للمحافظة بارتداء الكمامات بدءا من اليوم، السبت، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.



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أول أيام التطبيق الإجبارى للكمامة.. التزام السائقين والركاب بارتدائها داخل السيارات فى قنا





وشدد المحافظ على ارتداء الكمامات داخل المصالح الحكومية ووسائل النقل العام والجماعى والأماكن المغلقة والأسواق وفى وسائل المواصلات حرصًا على الصحة العامة.



كما أكد منع دخول أى مواطن للمنشآت الحكومية دون ارتداء الكمامة الواقية مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على صحة العامة.



وقال المحافظ إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا



وأوضح مصدر بالمحافظة أنه سيتم ضبط المخالفين بالتعاون مع الشرطة، خاصة في الكمائن الثابتة والمتحركة وإدارة المرور، وسيتم تحرير المخالفات في حالة ضبط أي سائق أو راكب لا يرتدى الكمامة.



