أخبار التوك شو.. الأرصاد: موجة حارة جديدة غدا.. لحظة انفعال مذيعة صباح الخير يا مصر على الهواء.. أعداد وفيات كورونا فى أمريكا مغالى فيها

وأوضحت جومانا ماهر، خلال تقديمها برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن الكوميديا السوداء فى ارتفاع إصابات فيروس كورنا تعود أسبابها للتجمعات، وعزائم فى شهر رمضان، واستهانة الكثير بفيروس كورونا.

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية، إن 35 مليون مواطن أمريكي الآن، عاطل عن العمل ، بينما كانت الوظائف قبل كورونا كاملة العدد ومتوافرة بشكل كبير.





وأضاف "سنجر"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن زيادة إصابات كورونا إلى 100 ألف ليست حقيقة أبدا، حيث إن تلك الأرقام مغالى فيها، وذلك لمحاولة وقف ترامب عن دخول مسابقة الانتخابات الرئاسية مرة أخرى.