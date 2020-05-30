أخبار التوك شو.. الأرصاد: موجة حارة جديدة غدا.. لحظة انفعال مذيعة صباح الخير يا مصر على الهواء.. أعداد وفيات كورونا فى أمريكا مغالى فيها

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، ونستعرض أهم هذه الأخبار.
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة انخفضت بشكل ملحوظ، وكانت أقل من معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من العام ووصلت إلى 29 درجة بالقاهرة.
وأضافت إيمان شاكر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على قناة صدى البلد، أن درجة الحرارة العظمى انخفضت حتى وصلت إلى 18 درجة، مشيرة إلى استمرار الطقس البارد ليلًا اليوم وحتى غدًا الأحد، والذى ستشهد فيه البلاد ارتفاعا تدريجيا لدرجات الحرارة.
قالت الإعلامية جومانا ماهر، مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، إن وزارة الصحة أعلنت أمس، الجمعة، عن إصابة 1289 حالة جديدة بفيروس كورونا، لافتة إلى أن مصر للأسف سجلت أعلى معدل وفيات وصل إلى 34 حالة.
وأوضحت جومانا ماهر، خلال تقديمها برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن الكوميديا السوداء فى ارتفاع إصابات فيروس كورنا تعود أسبابها للتجمعات، وعزائم فى شهر رمضان، واستهانة الكثير بفيروس كورونا.
قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية، إن 35 مليون مواطن أمريكي الآن، عاطل عن العمل ، بينما كانت الوظائف قبل كورونا كاملة العدد ومتوافرة بشكل كبير.
وأضاف "سنجر"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن زيادة إصابات كورونا إلى 100 ألف ليست حقيقة أبدا، حيث إن تلك الأرقام مغالى فيها، وذلك لمحاولة وقف ترامب عن دخول مسابقة الانتخابات الرئاسية مرة أخرى.
قالت الفنانة ماجدة منير، إن من أهم عوامل نجاح شخصيتها في مسلسل "الاختيار"، هي إتقان اللهجة، وتواصلت مع مصحح لهجة، لإتقان الكلمات بشكل صحيح.
وأضافت الفنانة ماجدة منير، خلال حوارها لبرنامج "صباح الورد" الذي يذاع على فضائية "تن"، أنها لم تكتف بقراءة مصحح اللهجة، وطلبت منه أن يكون الكلام مسجلا، لتستطيع أن تسمعة أكثر من مرة.
أكد الفنان محمد يوسف أن هناك بعض الجماهير لا تستطيع أن تفرق بين التمثيل والواقع، وتظن أن الممثل الشرير في الأعمال الفنية، شرير في الواقع.
وأوضح الفنان محمد يوسف، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" الذي يذاع على فضائية "تن"، أنه تعرض لرسائل سب وتهديدات من بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دوره في "الاختيار".
قال الدكتور محمد القصاص، رئيس قسم الأمراض المعدية بكلية طب جامعة حلوان، إن السلوك الأصح للوقاية هو ارتداء الكمامة عند الخروج، أما عند ارتدائها فى المنزل فيفضل عند الشك بوجود أى أعراض بالمنزل ترجح الإصابة بـ فيروس كورونا.
وأوضح رئيس قسم الأمراض المعدية بكلية طب جامعة حلوان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية dmc، أنه يفضل ارتداء الكمامات العادية وليست المزودة بفلاتر لأسباب تتعلق بأن الأخيرة تعمل على حماية الشخص الذى يرتديها فقط لكن لا تحمي من حوله إذا لم يكن الشخص الآخر مصابا بالفيروس، حيث تسمح بخروج الرذاذ من الشخص للآخرين.
نعى برنامج "صباح البلد"الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على قناة صدى البلد، الفنان حسن حسنى، الذى وافته المنية فجر اليوم، السبت، عن عمر ناهز 89 عامًا.
وقالت الإعلامية لميس سلامة إن حسن حسني دخل كل بيت، وقدمت التعازى لأهل الفنان الراحل الذى تعرض لأزمة قلبية مساء أمس انتقل على أثرها للمستشفى ولم يكمل 24 ساعة وتوفى.
ماجدة منير: بيتر ميمي بيعرف يختار الفنان المناسب في الدور المناسب
قالت ماجدة منير، أحد أبطال مسلسل الأختيار، إن ترشيحها للدور كان من قبل المخرج بيتر ميمي، وتم ترشيحها بناء على دورها في مسلسل كلبش 2، لافتة إلى أنه أستطاع توظيف إمكانيتها بالشكل الصحيح.
وأضافت ماجدة منير، خلال حوارها لـ برنامج "صباح الورد" الذي يذاع على فضائية "تن"، أن المخرج بيتر ميمي لديه القدرة على أختيار الممثل المناسب في دورة المناسب، وتعد ميزة كبيرة عندة.
قال مجدى يوسف، مراسل صدى البلد، فى بروكسل، إن أوروبا اتخذت قرارا بالتعايش مع الفيروس، لافتًا إلى أن إيجاد مصل أو لقاح لفيروس كورونا لن يتم قبل نهاية العام الجارى أو فى الربع الأول من عام 2021، موضحًا أن الحياة بدأت تعود لطبيعتها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن رئيسة الحكومة البلجيكية راهنت على وعى الشعب وكسبت الرهان، موضحا أن كل المواطنين فى المواصلات العامة ملتزمة بارتداء الكمامات وملتزمين بالتباعد الاجتماعى.
قال المستشار طه كرسوع، أمين عام مجلس الدولة: إن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مازالت مستمرة حتى الآن بالمجلس، سواء كانت بالتعقيم أو الاطمئنان على المترددين على مقر المحاكم.
وأضاف "كرسوع" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه نظرا لطبيعة العمل القضائي فإن عودة المحاكم كما هى تكون تدريجية بحسب ظروف كل من الدوائر والمحاكم والمحافظات أيضا.
بكى صديق الشهيد أحمد المنسي، رأفت البلط، خلال مكالمة للفنان حازم سمير الذي قام بدوره في مسلسل "الاختيار"، بعد أن تحدث عن مشاعره تجاه المنسي.
وقال حازم سمير، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" الذي يذاع على فضائية "تن"، إن أكثر ما شعر به أثناء تأديته دور رأفت البلط، صديق الشهيد المنسي، هو التناقض بين الحزن على صديقه الذي فارقه، وبين سعادته بأنه نال الشهادة.