كيفية قضاء الصلاة الفائتة مع الحاضرة عند ضيق الوقت

أحيانًا اكون متعبة ولا استطيع أن اصلى الفرض الفائت مع الحالى فهل بذلك يكون عليها وزر؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له عبر قناة اليوتيوب.

يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ولا وزر عليكِ، وصلى ما عليكِ من فروض فائتة عندما تشعرين انكِ بحالة جيدة .

وتابع: فصلاة فرض فائت مع فرض حاضر هذا للتيسير على الإنسان، ولكن عندما يشعر الإنسان أنه متعب ومجهد فالأحسن له أن ينتظر حتى يصبح بصحة ويصلى ما عليه من فوائت مع الحاضر .

كيفية قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان



كيفية

بسبب نوم أو نسيان ، فعنها قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن

عماد الدين، وهي فريضة لا تسقط عن المسلم بأي عذر، منوهًا بأن

تظل دينًا في رقبة الإنسان، لذا ينبغي معرفة كيفية

بسبب نوم أو نسيان ، من يريد

وحسابها بتدوين المسلم ما يؤديه من الصلوات الفائتة بمفكرة صغيرة الحجم بها أيام الأسبوع؛ حتى يتذكر الشخص ويعرف ما قضيه من صلواته الفائتة وما لم يؤديه بعد.

كيفية

بسبب نوم أو نسيان ففيها ينبغي الانتباه إلى أنه لكى تكون

صحيحة لابد من وجود النية وتعينها بقضاء فرض فائت؛ فلا يجوز للمصلى أن يبدأ صلاته بقول: « الله أكبر» دون تحديد النية، أو قوله: « نويت اصلي ركتين»،

، كما أنه لابد أن ينوى المصلى بقلبه أنه يريد قضاء صلاة الظهر مثلًا مما عليه أو صلاة الظهر قضاء، فلابد من التحديد والتعين بالنية.



كيفية كيفية

بسبب نوم أو نسيان لها أهمية كبيرة، حيث إن

ركن واجب، ومن قصر فى أدائها؛ وجب عليه أن يقضيها، سواء أكان ذلك عمدًا أو سهوًا ، والصلاة ركن أساسي فى الدين ولا تسقط أبدًا تحت أي عذر، فمن فاتته

بخروج وقتها أو النوم أو التكاسل عنها لسنوات طوال؛ لا تسقط عنه ووجب عليه قضائها.

كيفية

بسبب نوم أو نسيان وعنها أوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «

؟ أي هل أصلي الصلوات الفائتة أولًا ثم

الحاضرة أم العكس؟»، أنه ينبغي على الشخص أن يُصلِّي الفائتة أولًا ثم يُصلي

الحاضرة ، ولا يجوز له التأخير، مشيرًا إلى أنه في سؤال هل

، هناك خطأ شائع بين الكثيرين، وهو أنه قد شاع عند البعض في

أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني، فمثلًا لو أنه لم يصل الفجر يومًا فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني ، وهذا خطأ ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»، والحديث يدل على أن الإنسان يصلي الفائتة أولا بمجرد أن يذكرها ثم يصلي

الحاضرة بعد ذلك.