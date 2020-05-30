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جامعة عين شمس: تجارب علمية لمواجهة كورونا.. وانتهاء تصميم أجهزة التنفس الصناعي

السبت 30/مايو/2020 - 07:02 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور محمود المتني، رئيس جامعة عين شمس، إنه يتم إجراء 8 تجارب علمية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال برنامج بحثي كبير، كما تم عقد تحالف للبحث العلمي في جامعة عين شمس بين كليتي الهندسة والعلوم.

وأضاف محمود المتيني، في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، نعمل على تصنيع أجهزة التنفس الصناعي بالتعاون مع المجتمع الصناعي؛ لمواجهة فيروس كورونا".

وأوضح محمود المتيني أنه يتم إنشاء تطبيقات جديدة تخدم مصابي فيروس كورونا والمجتمع؛ لمواجهة فيروس كورونا، والعلاج عن بعد، والمستشفيات الافتراضية .

وأشار إلى الأقسام المعنية في كليات الطب وأقسام الأمراض الصدرية ومكافحة العدوى أنتجت أكثر من فكرة، وهناك أبحاث للعلاج والوقاية والتشخيص والتعرف على سلالة فيروس كورونا.

ونوه المتيني، إلى أن الفريق المتخصص في انتاج دراسات الاولية لإنتاج أجهزة التنفس الصناعي  انتهى من التصميم، وهو جاهز للتصنيع، وجرى الاتفاق مع مصنعين في هذا الشأن، وقام صندوق تحيا مصر بتمويل المشروع بمليون جنيه حتى الآن.
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