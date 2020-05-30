"الجيش الليبي": تركيا أرسلت أكثر من 10 آلاف مرتزق للقتال في ليبيا





أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، اعتقال 22 من المرتزقة والميليشيات، التي أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا، وسقوط عشرات القتلى والجرحى؛ فضلا عن السيطرة على 8 عربات مسلحة ومدرعتين تركيتين في معارك بطرابلس خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال المحجوب، في مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم /السبت/، إن "تركيا أرسلت أكثر من 10 آلاف مرتزق للقتال في ليبيا"، مضيفا "أننا نجحنا في القضاء على أكثر من 26 من القيادات الإرهابية وقيادات المرتزقة في عمليات طرابلس مؤخرا، كما تم القضاء على أكثر من 140 من المرتزقة السوريين خلال اليومين الماضيين في عمليات طرابلس".