تحركات برلمانية ردا على تعذيب طفل من ذوى الهمم بكلب شرس.. نواب: عمل إجرامي ينتهك حقوق الإنسان.. مطالب بضرورة تطبيق أقصى العقوبة

تحرك برلمانى ردا على تعذيب طفل من ذوى الإعاقة بكلب شرس

الحبس والغرامة عقوبة ترويع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

برلمانية تطالب بتوقيع اشد العقوبة على مروعى طفل ذوى الإعاقة بواسطة كلب شرس









تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، فيديو لشابين قاما بترويع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة على سطح منزل باستخدام كلب بوليسي، الأمر الذي أثار غضب رواد التواصل، مطالبين بمعاقبة مرتكبي الواقعة.









نصت المادة 45 من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة على أنه يعاقب كل من عرض شخصا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر الموجود بالمادة 44 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين









استطلع موقع صدى البلد آراء عدد من نواب البرلمان، الذين اكدوا أن المادة 51 من الدستور نصت على :الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدوله بإحترامها وحمايتها، مطالبين بضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال هؤلاء الاطفال الابرياء فى التسلية.









فى البداية، تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي حول ما تداولته وسائل الإعلام بخصوص قيام شابين بالاعتداء على طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة مستخدمين كلبا مفترسا فى تعذيب وترويع الطفل بعد إحتجازه فى مبني تحت الإنشاء وقاما بتصوير الواقعة بالفيديو ونشراها على مواقع التواصل الإجتماعي.

















وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن هذين الشابين تجردا من كل معاني الإنسانية وفقدا كل المثل الأخلاقية واستعرضا قوتهما الجسمانية على من ليس له حول ولا قوة ، حيث تنص المادة 51 من الدستور المصري على :الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدوله بإحترامها وحمايتها .

















أدانت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، واقعة ترويع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام كلب بوليسي وتعريض حياته للخطر من أجل الترفيه والتسلية، مؤكدة أن ما حدث عمل إجرامي ينتهك حقوق الإنسان خصوصا إذا كان طفلا من ذوي الإعاقة. كما









وطالبت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة التحقيق في هذه الواقعة والمساءلة القانوية لمرتكبي الواقعة، حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه فعل مثل هذا الجُرم، مشددة على أن القانون والدستور كفل حقوق الأطفال خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة ووضع عقوبات رادعة لمن ينتهك هذه الحقوق.









أوضحت أن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة نص على أنه يعاقب كل من عرض شخصا ذا اعاقة لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.









وأعربت النائبة عن ثقتها في تطبيق العقوبات المقررة في القانون على المخالفين لحماية هذه الفئة والعمل على تأمينها من الاعتداء أو الترويع أو التنمر، لدمجها في المجتمع والحفاظ على حقوقها الاجتماعية والصحية والقانونية.

















أشادت عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بجهود الحكومة التى تجلت فى تمكن أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط شابين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يروعان طفلا من ذوي الإعاقة باستخدام كلب حيث طالب رواد السوشيال ميديا بضبطهما ومعاقبتهما على الواقعة التي اعتبروها إهانة لذوي الهمم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. ومن جانبها،









قالت "الهوارى" لـ"صدى البلد"، إن هذه الجريمة تستحق توقيع أقصى العقوبة على كل من شارك فى ترويع وتخويف هذا الطفل البريء من ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبة بضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال هؤلاء الاطفال الابرياء فى التسلية.





تابعت النائبة حديثها:" عمل غير إنساني وجميع الاديان ترفضه والقانون يعاقب عليه بشده".





تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط شابين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يروعان طفلا من ذوى الإعاقة باستخدام كلب حيث طالب رواد السوشيال ميديا بضبطهما ومعاقبتهما على الواقعة التي اعتبروها إهانة لذوي الهمم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. وجدير بالذكر أنه













وأثار نشر مقطع فيديو لشابين يخيفان طفلا من ذوى الاحتياجات الخاصة عن طريق الاعتداء عليه باستخدام كلب حالة من السخط والغضب على مواقع التواصل الاجتماعى، لقسوة المشهد ورفض المجتمع لمثل هذه التجاوزات مع الأطفال من ذوى الهمم .









على الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية فى القليوبية وتم تحديد مكان الواقعة بنطاق قسم قليوب حيث جري تحديد المتورطين فيها وضبطهما.









وبسؤال والد الطفل أكد أن الشابين اللذين ظهرا في الفيديو هما أبناء أخيه ولم يتهجموا على نجله بالكلب كما تم الترويج للواقعة في السوشيال ميديا، لكنهم كانوا يحاولون تخويفه فقط حتى يبتعد عن الكلاب.