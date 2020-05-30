بدون ماكياج.. هند صبرى بإطلالة كاجوال من المنزل.. شاهد

نشرت الفنانة هند صبرى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال.
وظهرت بها هند صبرى، بتى شيرت انيق وبسيط باللون الأحمر الذى يبرز عن جمالها وبساطتها.
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ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هند صبرى فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من احمر الشفاه باللون البينك.
كما اختارت تسريحة الكعكة البسيطة لشعرها الأسود القصير التى تتناسب مع إطلالتها الكاجوال.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة