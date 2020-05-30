برقية عزاء من عمرو دياب لأسرة حسن حسني

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني فجر اليوم ، عن عمر يناهز الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، قدم خلالها عدد كبير من الأدوار الخالدة.





وشارك حسني على مدى أكثر من نصف قرن في نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.





ومن أبرز أفلامه، "سواق الأتوبيس، المساطيل، سارق الفرح، عبود على الحدود، ليلة سقوط بغداد، خارج على القانون، الديكتاتور، على جثتي".



