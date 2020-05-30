برقية عزاء من عمرو دياب لأسرة حسن حسني

حرص الهضبة عمرو دياب، على نعي الفنان الكبير الراحل حسن حسني، الذي وافته المنية فجر البوم السبت 30 مايو، عن عمر يناهز الـ89 عامًا، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.
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وكتب عمرو دياب، في تغريدة له عبر تويتر، ناعيًا حسن حسني، قائلًا: «خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير حسن حسني، رحمه الله والهم اهله الصبر والسلوان».
وتوفي الفنان الكبير حسن حسني فجر اليوم ، عن عمر يناهز الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، قدم خلالها عدد كبير من الأدوار الخالدة.
وشارك حسني على مدى أكثر من نصف قرن في نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.
ومن أبرز أفلامه، "سواق الأتوبيس، المساطيل، سارق الفرح، عبود على الحدود، ليلة سقوط بغداد، خارج على القانون، الديكتاتور، على جثتي".
ولد حسن حسني، في حي القلعة، يوم 15 أكتوبر سنة 1931، لأب يعمل مقاولًا، وخلال عمرهُ الطويل الذي لم يكن خاليا من متاعب ومواقف صعبة ومفاجآت غيرت مجرى حياته، ففي سن السادسة فقد والدته التي وافتها المنية في سن مبكرة، وهو الحدث الذي أسبغ عليه هالة من الحزن الدفين.
خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير حسن حسني، رحمه الله والهم اهله الصبر والسلوان.— Amr Diab (@amrdiab) May 30, 2020