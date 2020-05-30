AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

برقية عزاء من عمرو دياب لأسرة حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 09:45 م
حسن حسني
حسن حسني
Advertisements
سعيد فراج
حرص الهضبة عمرو دياب، على نعي الفنان الكبير الراحل حسن حسني، الذي وافته المنية فجر البوم السبت 30 مايو، عن عمر يناهز الـ89 عامًا، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر. 


وكتب عمرو دياب، في تغريدة له عبر تويتر، ناعيًا حسن حسني، قائلًا: «خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير حسن حسني، رحمه الله والهم اهله الصبر والسلوان». 

وتوفي  الفنان الكبير حسن حسني  فجر اليوم ، عن عمر يناهز الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، قدم خلالها عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وشارك حسني على مدى أكثر من نصف قرن في نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه، "سواق الأتوبيس، المساطيل، سارق الفرح، عبود على الحدود، ليلة سقوط بغداد، خارج على القانون، الديكتاتور، على جثتي".

ولد حسن حسني، في حي القلعة، يوم 15 أكتوبر سنة 1931، لأب يعمل مقاولًا، وخلال عمرهُ الطويل الذي لم يكن خاليا من متاعب ومواقف صعبة ومفاجآت غيرت مجرى حياته، ففي سن السادسة فقد والدته التي وافتها المنية في سن مبكرة، وهو الحدث الذي أسبغ عليه هالة من الحزن الدفين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برسالة مؤثرة .. عمرو دياب ينعى شهداء بئر العبد

الله يرحمك يا حبيبى.. السبكي ينعى الراحل حسن حسني

شاهد.. شوبير يطلب الدعاء لـ حسن حسني

باسم ياخور ينعى حسن حسنى عبر إنستجرام

عاش يتيما.. حكاية متاعب الحزين الضاحك حسن حسني

ترشيحاتنا

جريء ومكشوف.. نسرين طافش تفاجئ متابعيها بـ 10 فساتين مختلفة

مصدر أمني: موظف سجن طرة المتوفى بكورونا كان واخد أجازة

مصير غامض ينتظر اللاعب.. الأهلي يتراجع عن ضم رمضان صبحي ويقترب من غلق الملف

عالم صيني: نعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 99%

الصحة: تسجيل 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و34 وفاة

ثالث حالة فى البرلمان.. إصابة النائبة نشوى الديب بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يمكن ارتداء الأطفال للكمامات؟.. أطباء يجيبون

بدون ماكياج.. هند صبرى بإطلالة كاجوال من المنزل.. شاهد

بالكمامة أمام البحر .. أروى تخطف الأنظار بإطلالة رياضية