غادة عبد الرازق تنعى حسن حسني: هتفضل الضحكة الحلوة اللي كانت دايما بتسعدنا

نعت الفنانة غادة عبد الرازق الفنان الراحل حسن حسني من خلال حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

















نشرت غادة عبد الرازق صورة للفنان الراحل وعلقت عليها قائلة: "الله يرحمك يا فنان ياعظيم يامحترم #حسن حسنى وكان ليا الشرف الحمدلله ان اخر عمل ليك#مسلسل سلطانة المعز كان معانا فى رمضان الى نورتنا فيه، وزدتنا شرف هتفضل #الضحكة الحلوة الى كانت دايما بتسعدنا، وانا لله وانا اليه راجعون #الجنة بإذن الله ونعيمها".









وتوفي الفنان الكبير حسن حسني فجر اليوم قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة.





وشيع أهالى وأقارب الفنان الراحل حسن حسنى جثمانه ظهر اليوم إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى أكتوبر على طريق الفيوم .





يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير حسن حسنى مسلسل "سلطانة المعز" من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، محمد شاهين، طاهرة،دينا ،محمد لطفي ، محمود البزاوي،وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس.. ومدير التصوير هيثم زانيتا وتأليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير .