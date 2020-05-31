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حوادث

حبس عاطل لسرقته دراجة بخارية وهاتف محمول بالإكراه

الأحد 31/مايو/2020 - 05:00 ص
صورة أرشيفية - سرقته
صورة أرشيفية - سرقته دراجة
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اسلام مقلد
قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس عاطل، 4  ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه  بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج  بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها  بالطريق العام، وسرقة هاتف محمول بالاكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.
البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج  "له معلومات جنائية") حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

بالكشف الفنى على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة باسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته إعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج  بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها  بالطريق العام.

 وأضاف المتهم بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا فى سبيلهما للإبلاغ ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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