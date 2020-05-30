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حوادث

بسبب كورونا.. إغلاق مطعم مأكولات في كفر الشيخ .. مستند

السبت 30/مايو/2020 - 11:27 م
محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ
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محمود زيدان
أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، مطعم مأكولات بمدينة الرياض؛ لمخالفته الاشتراطات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كان المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، قد أصدر اليوم، قرارًا رقم 465 لسنة 2020م، بإغلاق مطعم مأكولات الخاص بالمواطن "ش.أ" بشارع السوق بمدينة الرياض، إغلاقًا إداريًا لمدة شهر.

وكشف قرار رئيس مدينة الرياض، عن افتقاد المطعم للاشتراطات الصحية، وعدم ارتداء العاملين وصاحب المطعم كمامات أو قفازات واقية، فضلًا عن عدم نظافة المطعم،  مخالفًا بذلك قرار محافظ كفر الشيخ رقم 367 لسنة 2020م.

كما تبين أن صاحب المطعم لديه حالة مصابة بفيروس كورونا، والحالة إيجابية، وهي من أفراد المنزل والعاملين بالمطعم من أفراد المنزل، وبذلك تكون هناك احتمالية كبيرة لنقل الفيروس لهم وللمترددين، خاصة أن الحالة معزولة بالمنزل.  
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