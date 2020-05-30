بسبب كورونا.. إغلاق مطعم مأكولات في كفر الشيخ .. مستند

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، مطعم مأكولات بمدينة الرياض؛ لمخالفته الاشتراطات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





كان المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، قد أصدر اليوم، قرارًا رقم 465 لسنة 2020م، بإغلاق مطعم مأكولات الخاص بالمواطن "ش.أ" بشارع السوق بمدينة الرياض، إغلاقًا إداريًا لمدة شهر.





وكشف قرار رئيس مدينة الرياض، عن افتقاد المطعم للاشتراطات الصحية، وعدم ارتداء العاملين وصاحب المطعم كمامات أو قفازات واقية، فضلًا عن عدم نظافة المطعم، مخالفًا بذلك قرار محافظ كفر الشيخ رقم 367 لسنة 2020م.



