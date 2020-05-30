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رياضة

3 ساعات بـ 500 ألف جنيه إسترليني.. سرقة منزل رياض محرز نجم مانشستر سيتي

السبت 30/مايو/2020 - 11:34 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، أن الجزائري رياض محرز، جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تعرض منزله للسرقة.

وذكرت صحيفة صن البريطانية، أن محرز تم سرقة ثلاث ساعات فاخرة من منزله بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني، تحمل بعض الماركات العالمية مثل رولكس وريتشارد ميل.

وأشارت الصحيفة أن اللصوص قاموا بسرقة بعض من الأموال والاساور الخاصة باللاعب أثناء خروجه من منزله.

وكان الدولي الإنجليزي ديلي ألي لاعب نادي توتنهام هوتسبير، قد تعرض مطلع هذا الشهر للسرقة تحت تهديد السلاح، بعد أقل من شهرين من سرقة زميله يان فورتينخن.

يذكر أن الدوري الإنجليزي، تقرر عودته في السابع عشر من شهر يونيو المقبل، بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.
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