البحيرة تواجه كورونا .. التزام الأقلية من الأهالى وأصحاب المحلات التجارية بارتداء الكمامات.. ضبط ٨٨٠ كمامة و٣٠ عبوة كحول مجهولة المصدر.. وحملات مكثفة على الصيدليات

فى اليوم الأول لإجبار المواطنين على ارتداء الكمامات

حملات مكثفة بمواقف البحيرة

التزام الأقلية من أهالى محافظة البحيرة وأصحاب المحلات التجارية

ضبط ٨٨٠ كمامة و٣٠ عبوة كحول مجهولة المصدر بحملة للتفتيش الصيدلي بايتاى البارود

الانتهاء من إجراءات تجهيز مدرسة التربية الفكرية لصرف العلاج على نفقة الدولة





شهدت جميع مواقف السيارات بالمراكز والمدن القرى حملات مفاجئة من الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدات المحلية وبمشروع المواقف لمتابعة مدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات طبقًا لقرار رئيس الوزراء فى إطار اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





وفوجئت الحملة التى قادها عبد الغفار عرفه نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز الرحمانية بموقف السيارات بعدم ارتداء أحد السائقين للكمامة ورفض خروج السائق بالسيارة مشددًا بضرورة ارتداؤه الكمامة تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء محذرًا بتوقيع غرامة فورية عليه إذا لم يلتزم هو ولاراكب بارتداء الكمامات، حفاظًا على صحته وصحة الركاب ولوقايتهم من فيروس كورونا.

وفى نفس السياق ألتزم العاملين الفنيين القائمين بحملات الصيانة لأكشاك الكهرباء وكشافات الإنارة والإضاءة والعاملين بمنظومة النظافة بإرتداء الكمامات طبقًا لقرار رئيس الوزراء الخاص باتخاذ الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.





وعلى مستوى جميع شوارع وقرى مراكز ومدن محافظة البحيرة تهاون الآلاف من الأهالى ولم يلتزموا بارتداء الكمامات لوقايتهم من فيروس كورونا فيما التزام الأقلية من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية والفروشات بارتداء الكمامات بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء، الخاص باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك وسط عدم قيام أى حملات لمتابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء.





من جانبه شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على تكثيف حملات الأجهزة التنفيذية المختصة للمرور على المنشآت الحكومية والخاصة والبنوك وبجميع وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة لبيان مدى الإلتزام بإرتداء الكمامات من عدمه بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الصيدليات للتأكد من المستلزمات الطبية والكمامات بالمواصفات والأسعار الرسمية المقررة.





فى اطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .





وحذر المحافظ جميع العاملين والمترددين على المحلات والأسواق والمنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك وسائقى وركاب وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بتوقيع غرامة تقدر بمبلغ 4 الاف جنيه لمن يخالف قرار رئيس الوزراء ولم يرتدى الكمامات الواقية .





وفى سياق الحملات الرقابية على الصيدليات لبيان مدى توافر المستلزمات الطبيبة والمطهرات والكمامات بالاسعار الرسمية المقررة تمكنت الإدارة التموينية بمركز إيتاى البارود بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمحافظة البحيرة من ضبط ٨٨٠ كمامة مجهولة المصدر و ضبط ٣٠ عبوة كحول بدون فواتير دالة علي مصدره وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها.





كانت الإدارة التموينية بمركز إيتاى البارود برئاسة إبراهيم الملحة، شنت حملة مكبرة للرقابة على الصيدليات تنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق و التأكد من توافر الكمامات الواقية بالصيدليات بأسعار مناسبة.









وجاءت الحملة بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى بتوجيهات من محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود وبإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدي الصيرفي.





وأسفرت الحملة عن ضبط ٥٤٠ كمامة سوداء اللون مجهوله المصدر،و ٣٢٠ كمامة مجهولة المصدر داخل محل لبيع قطع غيار المحمول

بالإضافة إلى ضبط٢٠ كمامة مجهولة المصدر يقوم احد البائعين بعرضهم للبيع.





وفى نفس السياق نفذت إدارة التفتيش الصيدلى حملة أخرى قادتها الدكتورة سهام الكحكي مديرة التفتيش الصيدلي و تمكنت الحملة من ضبط ٣٠ عبوة كحول بدون فواتير دالة على مصدرها داخل احدي الصيدليات.





وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.. وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.









وفى سياق آخر أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود برئاسة محمد كجك بالتنسيق مع الدكتور سعيد عوض مدير مستشفي ايتاي البارود العام و محمد دسوقي مدير الإدارة التعليمية اجراءات تجهيز مدرسة التربية الفكرية لصرف العلاج على نفقة الدولة، من يوم الاثنين القادم الموافق اول يونيو حيث تم توفير منافذ لصرف العلاج لعدم التزاحم علي منافذ الصرف مع التنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم حركة تردد المواطنين .









جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتجهيز أماكن لصرف العلاج على نفقة الدولة بعد قرارا وزارة الصحة الخاص بتحويل المستشفيات لعزل مصابى كورونا.







