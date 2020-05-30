AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يتجنب المصافحة باليد بسبب فيروس كورونا.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 11:53 م
ترامب يتجنب المصافحة
ترامب يتجنب المصافحة باليد بسبب فيروس كورونا
Advertisements
رحيم يسري
منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه في آخر لحظة من مصافحة أحد العسكريين، حيث تعد المصافحة أحد التوصيات المفترض تجنبها منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووقف الرئيس دونالد ترامب لتأدية التحية العسكرية الرسمية لأحد مشاة البحرية الأمريكية فور نزوله من مروحيته في قاعدة جوية في فلوريدا.

اقرأ أيضا:
ومد العسكري يده لمصافحة ترامب، بينما سحب الرئيس يده متجنبا المصافحة، قبل أن يهمس في أذن العسكري الأمريكي واضعا ظهره على يده حيث يبدو أنه كان يتحدث معه عن سبب عدم المصافحة.

ورصد مقطع فيديو الواقعة، بينما أكمل الرجلان السير معا جبنا إلى جنب دون وجود مسافة للتباعد الاجتماعي، وبين المقطع ترامب يتبادل الضحكات مع الجندي الأمريكي عقب الواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب عن حادث منيابوليس: حزين للغاية على مقتل فلويد

تحريض على العنف.. تويتر يعاقب ترامب بسبب تغريدة عدوانية.. صور

الرئيس الأمريكي بعد حادث مقتل فلويد: لن نسمح بالفوضى

العملاق اللطيف.. من هو جورج فلويد أشهر رجل في العالم بعد زلزال مقتله

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي .. حقيقة عروض رحيل أجاي وعلي معلول .. 4 صفقات جديدة على رادار الأحمر والمجمدة أبرزها

اخبار الرياضة .. حقيقة رحيل معلول وآجاي .. والعروض تنهال على أزارو .. وأزمة بسبب فضيحة رادس .. واجتماع طارئ للخطيب

ضبطت أسلحة ومخدرات ومبالغ مالية كبيرة.. القوات المسلحة تنفذ عمليات نوعية ناجحة ضد التكفيريين بشمال سيناء وتقتل 19.. فيديو

أحمد أحمد يقلب الطاولة على الترجى.. اجتماع عاجل غدا لحسم مصير دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

مهاجم سبورتنج لشبونة السابق يقترب من الزمالك.. وأشرف بن شرقى يرغب فى الرحيل

في 30 دقيقة.. أقوى مشروب لرفع الجهاز المناعي بـ 8 مكونات

AdvertisementS

عزل منزلي للأسرة.. النائب محمد الفيومي: لم أصاب بـ كورونا.. وأنا بصحة جيدة

اعترافات أليمة رأينا سِترها.. النائب العام: حبس اليوتيوبر منة عبد العزيز و6 آخرين فى واقعة اغتصابها

بعد فضيحة عمرو واكد.. ممثلة أفلام إباحية تظهر مع ممثل شهير آخر

دفعت 200 جنيه.. راندا البحيري تحرج محمد رمضان

5693 حالة شفاء.. الصحة: ارتفاع جديد فى عدد المتعافين من فيروس كورونا

كانوا بيهزروا معاه .. أقوال والد طفل واقعة الكلب تقلب موازين القضية .. القصة الكاملة

الحكومة: من يتواجد داخل سيارته الخاصة غير ملزم بارتداء الكمامة.. فيديو

استشهاد وإصابة 5 أبطال.. القوات المسلحة: مقتل 19 تكفيريًا فى عمليات نوعية وقصف جوي بشمال سيناء

وزيرة الصحة : تشخيص كورونا سهل وعلاجه محدد.. ويجب تنحية المطالب فى ساعة الجد

الصين تطرح لقاح كورونا في الأسواق نهاية 2020

السودان يهدد باللجوء إلى المؤسسات الدولية بعد اعتداء إثيوبيا على أراضيه

في 30 دقيقة.. أقوى مشروب لرفع الجهاز المناعي بـ 8 مكونات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الثلج أغربها.. وصفات طبيعية لتخفيف آلام الركبة في ثوان

بفستان مشجر.. كندة حنا تتألق بإطلالة صيفية جريئة

داليا مصطفى تتألق برفقة زوجها بإطلالة بسيطة والجمهور: بنحبكم