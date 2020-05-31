أحمد مرتضى منصور: كهربا طلب مني العودة عقب هروبه من الزمالك.. فيديو

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التفاوض مع اللاعبين مهنة معقدة للغاية.





وأضاف أحمد مرتضى منصور خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس": "تشاجرت مع وكيل أحد اللاعبين في إحدى المرات بسبب بعض الأمور المادية، متابعا: "أنا بخيل في فلوس نادي الزمالك من أجل الحفاظ عليها".





وأكد أحمد مرتضى منصور أنه يحرص دائما على تواجد مسافات مع اللاعبين من أجل تفادي الأزمات.





وتابع:" التوازن سر نجاح منظومة الزمالك في السنوات الأخيرة ".





وأوضح أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق تمكن من الهروب ومغادرة الفريق قبل نهاية الدوري .





وأتم :" كهربا تحدث معي عقب هروبه للمطالبة بالعودة من جديد وزيادة قيمة تعاقده، ولكن مجلس إدارة الزمالك رفض، وننتظر تعويضا ضخما في قضية هروب كهربا".