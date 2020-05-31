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رياضة

أحمد مرتضى منصور: كهربا طلب مني العودة عقب هروبه من الزمالك.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 03:38 ص
كهربا لاعب الأهلي
كهربا لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق
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حسام الحارتي

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التفاوض مع اللاعبين مهنة معقدة للغاية.


وأضاف أحمد مرتضى منصور خلال لقائه بفضائية  " أون تايم سبورتس": "تشاجرت مع وكيل أحد اللاعبين في إحدى المرات بسبب بعض الأمور المادية، متابعا: "أنا بخيل في فلوس نادي الزمالك من أجل الحفاظ عليها".


وأكد أحمد مرتضى منصور أنه يحرص دائما على تواجد مسافات مع اللاعبين من أجل تفادي الأزمات.


وتابع:" التوازن سر نجاح منظومة الزمالك في السنوات الأخيرة ".


وأوضح أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق تمكن من الهروب ومغادرة الفريق قبل نهاية الدوري .


وأتم :" كهربا تحدث معي عقب هروبه للمطالبة بالعودة من جديد وزيادة قيمة تعاقده، ولكن مجلس إدارة الزمالك رفض، وننتظر تعويضا ضخما في قضية هروب كهربا".

 

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