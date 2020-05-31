استشارى أبحاث إكلينيكية: عدم ارتداء الكمامات سبب ارتفاع الإصابات بكورونا في أمريكا.. فيديو

قال الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الاكلينيكية بواشنطن ، إن فيروس كورونا يمر بثلاثة مراحل وهم مبكرة ومتوسطة ومتأخرة وهناك 20% فقط هم حالات متأخرة و بروتوكولات العلاج مختلفة من مرحلة الي أخرى .









وأضاف أشرف الفقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اي ،: أنه لا يوجد علاج أجمع عليه العالم لمواجهة فيروس كورونا حتى الآن و الخطاب الإعلامي مع المواطن المصري هو خطاب نيته سليمة ولكن ينقصه الدقة الفنية.

















وأوضح أشرف الفقي ، أن عدم تزايد الإصابات في بعض الدول هو بسبب ارتداء الكمامة هو ما جعل هناك فرق في عدد الإصابات بالفيروس في أوروبا وأمريكا وبين باقي الدول التي تمكنت من السيطرة على الفيروس.













وتابع : أن جزء فيروس كورونا الذي يخرج من فم المريض حجمه أقل من 5 ميكرون ويمكن أن يحمله الهواء بسهولة .











