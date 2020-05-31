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رياضة

أحمد مرتضى: أمير يدرس الترشح لاتحاد الكرة.. وأبطال أفريقيا أهم من الدوري

الأحد 31/مايو/2020 - 04:58 ص
احمد مرتضى منصور
احمد مرتضى منصور
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عمرو ابوبكر
أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، أن ترشح شقيقه أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بالقلعة البيضاء، لانتخابات اتحاد الكرة بات أمرًا واردًا.

وقال أحمد منصور خلال تصريحاته مع الاعلامي سيف زاهر عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "أنا من المؤيدين لأن يخوض أمير تجربة انتخابات اتحاد الكرة، لكنه سيترك نادي الزمالك وقتها، ولن يفعل مثل مصطفى مراد فهمي، لأننا نراعي ضمائرنا".

وعلق منصور على إمكانية عودة بطولة الدوري في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19": "لا نريد المبالغة، بعض الدول الأوروبية أعادت الدوريات، لأن أعداد المصابين بدأت تنحسر، يجب أن ندرس الأمور".

وتساءل أحمد مرتضى منصور متى سنعود لاستئناف هذا الموسم ومتى سينتهي، ومتى سنبدأ موسم جديد، ومتى سيحصل اللاعبين على راحة".


وتابع: "لو كنت متصدرًا للدوري كنت سأقول الكلام ذاته، في 2012 تم إلغاء الموسم في ظل تصدر الزمالك للجدول ولم نعترض، بجانب أنه لن يفرق مع الأهلي الفوز باللقب الـ 41، ولن يفرق مع الزمالك أيضا، لأن الفارق في عدد الألقاب كبير من الأساس".

واستطرد: "أريد استكمال بطولة دوري أبطال إفريقيا لأنها أهم من الدوري لأنها بطولة مهمة، والزمالك
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