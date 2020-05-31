ألمانيا تسجل أقل من 300 إصابة جديدة و11 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كشفت أحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، تسجيل 286 إصابة جديدة و11 حالة وفاة في ألمانيا بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لمنصة "وورلد ميترز"، فقد بلغ عدد الإصابات المسجلة في ألمانيا منذ تفشي الوباء في البلاد 183.294 حالة.





فيما وصل عدد الوفيات إلى 8600 حالة وفاة؛ بينما تعافى من مرض كوفيد-19 نحو 165 ألف شخصا.





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وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد دعت في مؤتمر بالفيديو لـ الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى إظهار التضامن في مواجهة جائحة كورونا، في ضوء التحديات العالمية، قائلة "يجب علينا الآن أن نجمع جميع القوى من أجل السيطرة على الوباء وعواقبه".





وشددت المستشارة أنجيلا ميركل في بيان بالفيديو على أن منتدى الأمم المتحدة لتمويل التنمية يجب أن يكون إشارة واضحة للتضامن.





وأعلنت أنجيلا ميركل أن ألمانيا ستعمل من أجل التحقيق الكامل للوقف الاختياري للديون الذي وافقت عليه دول مجموعة العشرين وإشراك الدائنين من القطاع الخاص.