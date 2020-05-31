في عيد ميلاد نهلة سلامة.. تعرف على أهم أعمالها وعمرها الحقيقي

يوافق اليوم، الأحد 31 مايو، عيد ميلاد الفنانة نهلة سلامة التي ولدت عام 1968، لتكمل ربيعها الـ51، وهي من أسرة فنية عريقة.





والدها هو الفنان الموسيقي فاروق سلامة وعمها الموسيقار جمال سلامة، وعملت في السينما منذ العام 1987 في عدة أدوار بارزة، حيث نالت جائزة عن دورها في فيلم "الصرخة".









تزوجت من المخرج محمد خان لبعض الوقت، ثم تزوجت من الدكتور أحمد علي ولديها من الأبناء فهد.





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شاركت في العديد من الأعمال خلال فترة التسعينيات منها، جحيم امرأة، مستر كاراتيه، أمريكا شيكا بيكا، قدارة، البحر بيضحك ليه، وغيرها.







