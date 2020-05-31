واجهة للاستثمار.. أسباب وضع مصر كواجهة مفضلة أمام الشركات الراغبة في تعهيد خدماتها

تزداد جاذبية مصر كوجهة مفضلة أمام الشركات الراغبة في تعهيد خدماتها، وفق ما ذكرته ديلويت في تقرير لها، والذي يشير إلى أن أحد عوامل الجذب الرئيسية في سوق خدمات الأعمال في مصر هو حجم التعداد السكاني البالغ 100 مليون نسمة، إلى جانب ارتفاع مستوى التعليم داخل السوق.
وأضاف التقرير أن مصر هي الدولة غير الأوروبية الوحيدة التي وردت في نسخة التقرير لهذا العام، وأشاد التقرير أيضا بانخفاض نفقات التشغيل في مصر ودعم الحكومة للقطاع من خلال الاستثمار في المواهب و البنية التحتية، لتحفيز ودعم المستثمرين الأجانب.
وقال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، إن مصر واحد من أفضل الدول بالمنطقة العربية وهي الأولى على مستوى للتكنولوجيا في قارة افريقيا برغم ترتبها 60 عالميا.
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وأضاف سمير رؤوف لـ صدى البلد: كما تعد مصر واحدة من مصدري التكنولوجيا المالية وأحد خدمات الأعمال فهي سوق منتج لها و تعتبر مصدر للدخل القومي المصري .
ولفت إلى أن مصر بها عنصر بشري كبير وعقول شابة و مرتبط بعدد السكان من ناحية الابتكارات والناحية الأخري سوق للاستهلاك و التصدير و تطوير الاعمال لبعض الدول
وتابع :"الجدير بالذكر أن شركات كثيرة في الفترة الاخيرة عسفت عن الخروج من السوق الصيني بعد أزمة كورونا و التي كان مصدرها الصين و تقدر الاستثمارات بحوالي 175 مليار دولار .
وقال الخبير الاقتصادي، إن التقارير الدولية تشير إلى استعداد مصر والهند لاستقبال هذه الأموال و يمكن التعاون بين الدولتين للحفاظ و تنمية هذه الاستثمارات
وشدد على ضرورة تطوير مصر على المستوي الفني والمستوي الإداري، قائلا البنية التحتية المصرية للاتصالات و هيكل شبكات الانترنت متهالك ويجب تطويره.