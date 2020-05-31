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برلمان

برلمانى يشدد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي

الأحد 31/مايو/2020 - 01:18 م
النائب مجدى مرشد
النائب مجدى مرشد
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معتز الخصوصى
قال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن المواطنين بدأوا أمس السبت الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامات فى الشارع والمصالح الحكومية والأماكن التى بها تزاحم.

وأشار "مرشد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لا يحدث أى إجراء فى أى دولة بالعالم إلا بقانون، مؤكدًا أن المواطن يريد قانوناً لكى يخاف من العقاب والعدوى.

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وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه منذ بداية تطبيق عقوبة الغرامة على المخالفين لإرتداء الكمامة كان هناك التزام من المواطنين بارتداء الكمامة ، ولكن يتبقى فقط شىء واحد وهو ضرورة الإلتزام بالتباعد الإجتماعى وان تكون هناك مسافات آمنة بين كل شخص من متر ونصف إلى مترين ، وهذا لن يتحقق إلا بوعى من المواطنين.

وكان قد قال أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لـ مترو الأنفاق، إن الركاب جميعًا وبلا استثناء، التزموا بتعليمات الدولة بخصوص الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن المترو لم يسجل حالة مخالفة واحدة طوال اليوم.

وأضاف عبد الهادي، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن شركة المترو وفرت- منذ بداية اليوم-  كمامات للركاب بسعر 3 جنيهات فقط، وهو ما جعل كل الركاب يلتزمون بارتدائها طوال رحلتهم بالمترو.

وأوضح "عبد الهادي" أن عدد الركاب اليوم كان متوسطًا، مؤكدًا أن الأعداد كانت حوالي مليون راكب تقريبا، وجميعهم كانوا ملتزمين بارتداء الكمامات.
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