كفاية بقي .. وائل جمعة: محدش له فضل على الأهلي من أول رئيس النادي لأصغر واحد

أكد وائل جمعة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أنه لا أحد له فضل على الأهلي من أول رئيس النادي وحتى أصغر عامل فى النادى.





وكتب وائل جمعة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: "نقطتين لازم نوضحهم أولًا المشهد لا يحتمل من ناس كتير ربنا انعم علينا وعليهم بنعم يطول ذكرها ولكن احنا بننسى".



