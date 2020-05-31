كفاية بقي .. وائل جمعة: محدش له فضل على الأهلي من أول رئيس النادي لأصغر واحد

أكد وائل جمعة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أنه لا أحد له فضل على الأهلي من أول رئيس النادي وحتى أصغر عامل فى النادى.
وكتب وائل جمعة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: "نقطتين لازم نوضحهم أولًا المشهد لا يحتمل من ناس كتير ربنا انعم علينا وعليهم بنعم يطول ذكرها ولكن احنا بننسى".
وأضاف: "ثانيًا ودا الأهم محدش له فضل علي الاهلي من أول رئيس النادي لأصغر واحد في النادي غير الناس اللي ماتت وبتموت علي حبها للنادي وبتدافع عنه بدون ما تستني حاجة.. كفاية كفاية بجد".