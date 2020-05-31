مجلس الأهلي يجتمع الثلاثاء لحسم ملف المشروعات الجديدة

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعه التقليدي الثلاثاء المقبل لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات النادي المختلفة في فروع الأهلي الثلاثة.
وحرص محمود الخطيب على الاجتماع ظهر اليوم باللجنة القانونية بالنادي لاستطلاع آراء أعضائها حول العديد من الأمور التي طفت على الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة.
ومن المقرر أن يقوم الخطيب بعرض الأمرعلى مجلس الإدارة في الاجتماع المشار إليه والمحدد من قبل لمناقشة جدول الأعمال.
ويناقش المجلس في اجتماعه أيضا ملف المشروعات الجدية التي سيتم الإعلان عنها بجانب الموقف المالي.