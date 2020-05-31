الصحة: حصر كامل للقوى البشرية وتكليف الأطباء للعمل بمستشفيات العزل

أصدر الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان ، قرارا بإجراء حصر كامل للقوى البشرية (أطباء –تمريض – تخصصات أخرى)، بكل مستشفى شاملا (على قوة العمل- الحاصلين على إجازات ونوعها ومدتها)، وأن يتم منح الإجازات المرضية للأطباء بعد العرض على لجان طبية عليا برئاسة فروع الهيئة العامة للتأمين الصحي.





وأكد الخطاب، أن يتم تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات الفرز والعزل والعلاج الحالية والمستقبلية، ويتم تأجيل الإجازات الدراسية، أو التفرغ للدراسة فورا، ويتم إلحاق جميع العاملين بأماكن عملهم.





ولفت الخطاب إلى التزام جميع مديري المستشفيات (والتي تقوم بتقديم العلاج للمصابين بكورونا المستجد ) بالتواجد بالمستشفى أو أحد النواب أو أحد الوطلاء على مدار 24 ساعة، وألا يكتفي بالمدير المناوب، أو النائب الإداري، على أن تتم المتابعة الشخصية والدقيقة، وإبلاغ مكتب الوزيرة بجدول النوبتجيات (أساسي- احتياطي) لفريق العمل المتواجد.





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وذكر الخطاب، أن تتم المحاسبة الفورية لأي تقصير في العمل، أو تقديم الخدمة الطبية للمرضى، ويتم فتح باب التعاقد من (داخل وخارج ) الوزارة (جامعات- مؤسسات أخرى- طبيب حر) للعمل بالمستشفيات التابعة للوزارة (العزل – الفرز – العلاج)، طبقا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة في هذا الشأن.





ووجه رئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان خطابه إلى كل من رئيس قطاع الطب العلاجي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بالقاهرة، ومديري مديرية الشئون الصحية بالمحافظات.



