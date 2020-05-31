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رياضة

الاتحاد السكندري يدرس خطة استئناف الدوري المصري خلال اجتماع اليوم

الأحد 31/مايو/2020 - 04:11 م
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
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حسام الحارتي
عقد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، اجتماع هام مع أعضاء إدارة النادي  ظهر اليوم لمناقشة بعض الموضوعات الهامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد .

وطالب محمد مصيلحي كافة الأعضاء بأتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال اجتماع اليوم .

وناقش محمد مصيلحي خلال اجتماع اليوم بعض الأمور الهامة المتلعلقة بشؤن النادي خلال المرحلة المقبلة ودراسة الموقف المالي للنادي خلال فترة توقف النشاط الرياضي يبسبب انتشار فيروس كورونا .

واستعرض محمد مصيلحي كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في حالة استئناف النشاط الرياضي من جديد .
واستعرض محمد مصيلحي خطة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة طلعت يوسف لمواجهة فيروس كورونا في حالة استئناف الدوري حرصا على سلامة اللاعبين .
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