الاتحاد السكندري يدرس خطة استئناف الدوري المصري خلال اجتماع اليوم

عقد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ، اجتماع هام مع أعضاء إدارة النادي ظهر اليوم لمناقشة بعض الموضوعات الهامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد .





وطالب محمد مصيلحي كافة الأعضاء بأتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال اجتماع اليوم .





وناقش محمد مصيلحي خلال اجتماع اليوم بعض الأمور الهامة المتلعلقة بشؤن النادي خلال المرحلة المقبلة ودراسة الموقف المالي للنادي خلال فترة توقف النشاط الرياضي يبسبب انتشار فيروس كورونا





واستعرض محمد مصيلحي كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في حالة استئناف النشاط الرياضي من جديد .