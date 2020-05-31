تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة بادربورن بالدوري الألماني

أعلن المدرب السويسري لوسيان فافر تشكيلة بوروسيا دورتموند التي سيخوض بها لقاء بادربورن، اليوم الأحد، في الجولة 29 من بطولة الدوري الألماني.





ويحاول نجوم الفريق الذين سيعتمد عليهم المدير الفني تقديم كل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز بعد السقوط الصادم أمام بايرن ميونخ الجولة الماضية والتي أثرت على مشوار الأصفر والأسود في المنافسة على لقب البوندسليجا.





ولن يكون هناك بديل عن حصد النقاط الثلاث، خاصة أن البافاري حقق فوزًا كبيرًا على فورتونا دوسلدروف بالجولة ذاتها أمس بخماسية دون مقابل ورفع رصيده إلى 67 نقطة، بفارق 10 نقاط عن دورتموند، ويسعى أسود فستفاليا لإعادة الفارق إلى 7 نقاط كما كان قبل انطلاق الجولة الحالية.





ويبحث دورتموند عن استغلال ضعف الخصم من أجل الفوز، لكن المباراة خارج ملعبه، ويحتاج بادربورن للنقاط للنجاة من شبح الهبوط بعد أن تذيل جدول ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة فقط.





وجاءت تشكيلة بوروسيا دورتموند للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: رومان بوركي

خط الدفاع: هوميلز – بيشتشك – أكانجي

خط الوسط: رافائيل جيريرو – أشرف حكيمي – توماس ديلاني ــ إيمري تشان

خط الهجوم: جادون سانشو – ثورجان هازارد – جوليان براندت