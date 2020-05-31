بكفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل صاحب سايبر نت خالف قرار الحظر في الشرقية

قررت نيابة أبوكبير بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل صاحب سايبر نت تم ضبطه لمخالفته لقرار الحظر، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة التنفيذية بمركز أبوكبير شنت حملة لضبط المخالفين لقرار الحظر وتمكنت الحملة من ضبط سايبر نت مخالف لقرار الحظر بمنطقة أرض الفدان خلف شبكة الكهرباء وتم مصادر الأجهزة وتشميع السايبر وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

فيما وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني طوال اليوم وعلي مدار الساعة بالتنسيق مع مديريات ( الصحه - التموين - الطب البيطري) بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الصناعيه والتجارية والصحية ومنافذ السلع التموينية لمنع أي ممارسات إحتكارية وضبط الأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا الإطار ، قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بضبط مصنع لتصنيع الكمامات الواقية غير مطابقة للمواصفات القياسية بقرية القراقرة التابعه للوحدة المحلية بالجديدة بإسم المواطن "ا ا ا" والمُقام على مساحة ١٥٠٠ متر ويعمل بدون ترخيص وفى أوقات الحظر دون الإلتزام بمواعيد العمل الرسمية المحددة من قِبل الدولة وتم على الفور تشميع المصنع بالشمع الأحمر و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.