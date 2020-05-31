نيسان تشوق محبي طرازاتها بفيديو جديد لموديلات 2021

نشرت شركة نيسان لصناعة السيارت اليابانية على موقعها الرسمى وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو تشويقى جديد تكشف فيه عن مجموعة كبيرة من الموديلات القادمة، ونظرة أولية على السيارة الرياضية الجديدة "Z" موديل 2021.

ظهر خلال مقطع الفيديو التشويقى لشركة نيسان السيارة الـ SUV الكهربائية أريا، والتي ستحتفظ بمعظم الجوانب التصميمية للنسخة الاختبارية وستتميز بزوج من المحركات الكهربائية عالية الأداء لتقديم القوة والتحكم على مستوى يرقى للمنافسة.

بالاضافة الى السيارة أرمادا الجديدة وهي الـ SUV الكبيرة في تشكيلة الصانع الياباني، والتي من المقرر أن تتلقى جميع التحديثات البصرية والتقنية لنظيرتها في الشرق الأوسط "باترول 2020" وستحصل أرمادا الجديدة في النهاية على واجهة عصرية مع مصابيح أمامية LED وأنظمة السلامة الجديدة وغيرها.

كما اظهر الفيديو التشويقى لاول مرة السيارة البيك أب نيسان فرونتير القادمة، والتي تبدو أكبر بكثير من الجيل الحالي ومختلفة بشكل واضح عن نافارا المحسنة والتي ظهرت أيضًا على الفيديو.

ونلقي ايضا نظرة على تحديث منتصف العمر من الـ SUV الصغيرة "كيكيس"، والتي ظهرت بالفعل لأول مرة في جنوب شرق آسيا مع مجموعة حركة كهربائية من نيسان، وبعد ذلك نرى طرازين جديدين مجهولين، ولكن يظهر الحرف الأول من اسم كل طراز.

كما اظهر الفيديو التشويقى طرازين غامضين يحمل أحدهما علامات السيارات الكهربائية و يبدو أن الطراز الغامض "M" هو كروس أوفر صغيرة أقصر قليلًا من طراز كيكس بينما يبدو طراز "N" بنفس حجم سيارة ميكرا ويتميز بواجهة أمامية ناعمة للغاية، مما يدفعنا إلى الاعتقاد بأنها أحد السيارات الكهربائية الجديدة من نيسان، وربما يستطيع أحدكم مساعدتنا في التكهن بذلك في التعليقات أدناه.

نيسان باثفايندر الجديدة تظهر أيضًا ولكن بشكل خاطف في الفيديو، ويتميز الطراز بواجهة أمامية أطول وأكثر عدوانية كما هو الحال مع تيرا الجديدة، وهي سيارة SUV تعتمد على سيارة نافارا ويتم تقديمها حاليًا في منطقة جنوب آسيا.

ونلقي نظرة على نيسان قاشقاي المنتظرة بشدة والمعروفة أيضًا باسم روج سبورت في الولايات المتحدة، وكذلك سيارة روج الجديدة المعروفة باسم إكس-تريل والتي تم تسريبها بالفعل عبر الإنترنت الشهر الماضي.