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محافظات

محافظ الدقهلية يمارس مهام عمله من مكتبه.. غدا

الأحد 31/مايو/2020 - 11:34 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه سيعود الى مكتبه صباح غدا لممارسة عمله بشكل يومى والعودة إلى العمل الميداني، معربا عن سعادته بمساندة الكثيرون له أثناء فترة اصابته حتى من الله عليه بالشفاء.

وأضاف" مختار" كانت فترة عصيبة منذ اصابتي انا وزوجتي ولكن الحمد لله كنا على ثقة في أن اتباعنا كل الإجراءات الطبية والالتزام بها ستكون طريقا للشفاء موجها الشكر لمديربة الصحة بالدقهلية على ما تقدمه لكل المصابين".

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كما أشاد المحافظ بموقف أبناء الدقهلية النبيل معه وسؤالهم الدائم عن صحته عقب إصابته بكورونا هو وزوجته  معربا عن أمنياته في أن تمر أزمة كورونا بسلام ويختفى هذا الفيروس نهائيا.

كما تمنى للمحافظة المزيد من الرقى والتقدم والإزدهار، وذلك بفضل جهودهم والتعاون والتنسيق المستمر بين جميع أجهزتها التنفيذية ومختلف قيادتها في كل مواقعهم وأن يكونوا دائما يدا واحدة من أجل مصر.
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