محافظ الدقهلية يمارس مهام عمله من مكتبه.. غدا

أنه سيعود الى مكتبه صباح غدا لممارسة عمله بشكل يومى والعودة إلى العمل الميداني، معربا عن سعادته بمساندة الكثيرون له أثناء فترة اصابته حتى من الله عليه بالشفاء.

وأضاف" مختار" كانت فترة عصيبة منذ اصابتي انا وزوجتي ولكن الحمد لله كنا على ثقة في أن اتباعنا كل الإجراءات الطبية والالتزام بها ستكون طريقا للشفاء موجها الشكر لمديربة الصحة بالدقهلية على ما تقدمه لكل المصابين".

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كما أشاد المحافظ بموقف أبناء الدقهلية النبيل معه وسؤالهم الدائم عن صحته عقب إصابته بكورونا هو وزوجته معربا عن أمنياته في أن تمر أزمة كورونا بسلام ويختفى هذا الفيروس نهائيا.



