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تعليم

تقسيم الطلاب وتقليل عدد أيام الدراسة في المدرسة .. وزير التعليم : 5 سيناريوهات تحت الدراسة لإدارة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 11:23 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة وضعت 5 سيناريوهات لإدارة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة فيروس كورونا.


وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية له اليوم : إن الوزارة ستختار السيناريو المناسب وفقا لمستوى انتشار فيروس كورونا المستجد و تسلسل انتشاره وقت بدء الدراسة.



وأضاف وزير التربية والتعليم : لا يمكننا أن نعلن الان عن تفاصيل هذه السيناريوهات للرأي العام ، إلا بعد دراسة الوضع وأخذ الموافقات اللازمة على التنفيذ.


وأشار وزير التربية والتعليم الى أن الخطوط العريضة لما هو مطروح امامنا الان من مقترحات مازالت تحت الدراسة ، يتمثل أبرزها في أن تكون ايام الدراسة في المدرسة أقل  ، و سيتم التوسع في استخدام التكنولوجيا بشكل اكبر.


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وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من الممكن على سبيل الامثلة المقترحة أن يتم تقسيم الدفعة لـ 3 فرق ، بمعنى لو أن الفصل به 30 طالبا، نجعل كل 10 يذهبون الى المدرسة يومين في الاسبوع و يكملون باقي الاسبوع بحصص اونلاين على منصاتنا التعليمية ، لافتا إلى أن العنصر الاساسي في محاربة كورونا هو عدم التزاحم داخل الفصول والمدارس.


كما أعلن وزير التربية والتعليم عن دراسة امكانية الاعتماد على مزيج من اكثر من نوع من نوعيات التقييمات للطلاب.


وقال وزير التربية والتعليم : على اولياء الامور و الطلاب ان يطمئنوا ، فالدولة حريصة جدا على مصلحة أبنائنا ، " مش هانضيع السنة على الأولاد وفي نفس الوقت مش هانضر صحتهم".


وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن كل ما يتم تداوله بخصوص "الثانوية العامة" خارج القنوات الرسمية للوزارة لا أساس له من الصحة، ولا يستند إلى أي معلومات حقيقية، ولا مصداقية له على الإطلاق.


وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "ستبدأ امتحانات الثانوية العامة 2020 يوم 21 يونيو 2020 بإذن الله بتأمين وتعقيم كاملين".
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