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محافظات

أرقام خاصة للمشتبه إصابتهم بكورونا مع تشكيل لجان للعزل المنزلى بالمنوفية|شاهد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:34 ص
صدى البلد
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مروة فاضل

أعلن الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بـ محافظة المنوفية، انه تم بدء تفعيل عمل لجان العزل المنزلي والتواصل تليفونيًا مع الحالات علي مدار 24 ساعة وتقديم الخدمة والرعاية الصحية لهم عقب توفير الأدوية.


وأضاف، انه تم تخصيص ارقام تليفونية للتواصل مع مسئولي العزل المنزلي في كافة مراكز المحافظة لمتابعة المصابين بـ فيروس كورونا والمخالطين لهم.


واكد أن الخط الساخن لمديري الإدارات ورقم غرفة الطوارئ والغرفة الوقائية بمحافظة المنوفية " وقائي 2176089 048 "، "  طوارئ 2176040 -2176041 " .


وتابع الحفناوى، انه تم تشكيل اللجان المسئولة عن متابعة وتنفيذ العزل المنزلي لحالات كورونا وكذا الحالات المخالطة للمصابين علي مستوي جميع الإدارات الطبية بالمحافظة حيث تم تشكيل اللجنة برئاسة مدير الإدارة الصحية لكل مدينة وعضوية نائب رئيس مجلس المدينة ومسئول الطب العلاجي ومسئول الترصد ومسئولة رائدات ريفيات ومسئول رعاية أساسية .


وتكون مهام اللجنة تطبيق كافة الاجراءات الوقائية للحالات الايجابية والمخالطين بالعزل المنزلي ومتابعة الحالة الصحية والتأكد من تنفيذ العلاج المنصرف لهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمخالطين وتعريف المرضي بالأعراض التي تستدعي الفحص بالمستشفي إذا ظهر عليهم أي اعراض تنفسية ، وذلك للتيسير علي أهالي وابناء المحافظة ولتسهيل عملية التواصل مع المشتبه إصابته

أرقام خاصة للمشتبه إصابتهم بكورونا مع تشكيل لجان للعزل المنزلى بالمنوفية|شاهد
أرقام خاصة للمشتبه إصابتهم بكورونا مع تشكيل لجان للعزل المنزلى بالمنوفية|شاهد
أرقام خاصة للمشتبه إصابتهم بكورونا مع تشكيل لجان للعزل المنزلى بالمنوفية|شاهد
أرقام خاصة للمشتبه إصابتهم بكورونا مع تشكيل لجان للعزل المنزلى بالمنوفية|شاهد
أرقام خاصة للمشتبه إصابتهم بكورونا مع تشكيل لجان للعزل المنزلى بالمنوفية|شاهد
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