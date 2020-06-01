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أخبار العالم

طيران الإمارات: تحسن حركة السفر مرهون باكتشاف لقاح لفيروس كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:46 ص
رئيس طيران الإمارات
رئيس طيران الإمارات تيم كلارك
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القسم الخارجي
توقع رئيس طيران الإمارات تيم كلارك، حدوث تحسن مرتقب في السفر الجوي بحلول صيف 2021 حال اكتشاف لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف كلارك، وفقًا لصحيفة "إرم" الإماراتية، أن الأشهر الستة إلى التسعة القادمة ستكون صعبة لقطاع الطيران.

لكنه أعرب عن أمله في أن يزور السياح الأجانب دبي من يوليو المقبل، مشيرا إلى أن فرض التباعد الاجتماعي على الرحلات وذلك بعدم بيع بعض المقاعد غير عملي.

وكانت شركة طيران الإمارات أعلنت الاستغناء عن عدد من موظفيها بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وتعهدت طيران الإمارات بمعاملة الموظفين المقالين بطريقة عادلة والتأكد من أنهم يتلقون المتابعة اللازمة، بحسب المتحدث باسم الشركة.

يأتي تلك القرارات في ظل تأثير أزمة فيروس كورونا على قطاع الطيران حول العالم، الذي شهد توقف للرحلات وأزمة كبيرة من نقص العائدات.
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