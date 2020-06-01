حملات مفاجئة في البحيرة.. غلق 5 صيدليات وتحرير 46 محضر خرق حظر تجول

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة أعمالها في الحملات التفتيشية على الصيدليات للرقابة على مدى توفير الكمامات ذات المواصفات الصحية والمطهرات، بأسعار رسمية ومتابعة إجراءات الحظر طبقا لتنفيذ قرار رئيس الوزراء، في إطار اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





ووجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية وجميع الأجهزة التنفيذية لتكثيف الحملات المرورية لفض الأسواق ومنع التجمعات وإزالة كل حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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وشدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات للمرور على كل الأنشطة وخاصة الصيدليات لضبط الأسعار ومنع احتكار الأدوات والمستلزمات الطبية والتصدي لمحاولات استغلال حاجة المواطنين في وقت الأزمة التي تمر بها البلاد مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المشددة تجاه المخالفين.





وفى نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمراكز (دمنهور- كفر الدوار - المحمودية) حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وأقسام الإشغالات وإدارات البيئة والرقابة والمتابعة وبالتعاون مع التفتيش الصيدلي بالإدارات الصحية للمرور على جميع الصيدليات.





أسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر متنوعة خرق حظر وإغلاق 5 صيدليات لعدم وجود مدير للصيدلية، كما تم إزالة 191 مخالفة إشغال طريق بمناطق شارع الكوبري الأوسط، زاوية عبود، شارع الجيش، الكوبري العائم وشارع الجمهورية بكفر الدوار.



وفى سياق آخر تم رفع 124 حالة إشغال متنوعة ما بين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة دمنهور وتحرير 7 محاضر إشغال طريق و40 محضر خرق حظر التجول بالمحمودية.

