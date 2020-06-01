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برلمان

تقليل نسب الحضور ..برلمانية ترد على مقترح وزير التعليم لتخفيف كثافة المدارس

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:37 م
المدارس
المدارس
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معتز الخصوصى
قالت النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن مقترحات وزير التعليم بشأن حل مشكلة المدارس الحكومية فى ظل أزمة فيروس كورونا منطقية جدا ، حيث أننا فى حاجة إلى ضرورة تغيير طريقة التعليم حتى بعد انتهاء كورونا ، للوقاية من أى أمراض مستحدثة.

وأكدت نصر ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة إعادة النظر فى كثافات الطلاب خاصة فى المرحلة الإبتدائية والإعدادية ، والتى لاتسمح بتعليم جيد ، مشيرة إلى أننا سندرس ذلك مع لجنة التعليم بالبرلمان لتقليل كثافة الطلاب.


كما أوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أن تؤيد مقترح وزير التعليم بتقسيم الدفعة الواحدة فى المدارس إلى 3 دفعات وتقليل كثافات الطلاب ، ولكن بشرط التواجد فى المدرسة لفترات معينة لممارسة الأنشطة المدرسية التى تشكل شخصية الطالب.

وتابعت: اذا تم تقسيم الدفعة الواحدة فى المدارس إلى 3 دفعات فمن الممكن ان يحضر الطالب يومين فقط فى المدرسة ، وهو أمر غير مقبول ، مطالبه بحضور 4 أيام فى المدرسة ، على أن يستكمل الدراسة إلكترونيا.

وطالبت بضرورة الإهتمام بتجهيز البنية التحتية التكنولوجية فى المدارس ، حتى تستطيع أن تستوعب كل الطلاب فى المدارس ويستفادوا منها.

وكان قد قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ، إن الوزارة تحاول أن تجد حلولا مبتكرة لحل مشكلة المدارس الحكومية في ظل أزمة فيروس كورونا، متابعا: من الحلول المقترحة إمكانية قسم الدفعة الواحدة إلى 3 دفعات.

وأضاف طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحكاية"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن من المقترح تقليل كثافات الطلاب من خلال تقليل نسب الحضور في اليوم الواحد، واستكمال الدراسة من خلال استخدام التكنولوجيا، لذلك يجب توفيركافة السبل حتى لا يصبح هناك طالب لم يحصل على تلك التكولوجيا.


وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تبحث عن حلول لتقليل تلك التكدسات، لافتا إلى وجود صفحات مزيفة تروج بأنها تعرض النتائج ولكنها تستغل الطلاب.

وتابع: بتطلب الكود والرقم التعريفي ومن ثم تقوم بسرقة الأكونت الخاص به، ولذلك ناشد وزير التربية والتعليم المواطنين بعدم الانسياق رواء تلك الصفحات، معقبا: ليا صفحة واحدة والوزارة ليها صفحة واحدة وغير كدا مترحلوش".

وأشار إلى أن تجربة الأبحاث والدراسة الالكترونية كانت مفيدة ورائعة، متابعا :الدرس دا كان مفيد لينا كلنا"، لافتا إلى وجود بعض العوائق ومن أهمها الغش، ولكن فى السنوات القادمة ستعمل الوزارة على تفادى هذا الأمر.

ولفت إلى أن تلك التجربة نقلت التعليم في مصر إلى مرحلة أخرى سيظهر تأثيرها فى السنوات القادمة، وفيما يخص الامتحانات الالكترونية تمت بشكل رائع بالرغم من عدم توافر المدارس والاعتماد على السحابة الالكترونية.
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