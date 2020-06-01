جامعة الدول العربية: مؤتمر المانحين لليمن مبادرة إنسانية من السعودية

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وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن تنظيم المؤتمر مبادرة إنسانية مهمة، نظرًا لحاجة اليمن للدعم على جميع الصعد خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم جراء فيروس كورونا.





وأشارت إلى "أن اليمن يواجه أزمة إنسانية كبيرة وتحتاج للدعم سواء كان من الدول أو من المنظمات الإنسانية الدولية والإغاثية التابعة للأمم المتحدة"، ولفتت النظر إلى أن جامعة الدول العربية تلقت العديد من المذكرات من الجانب اليمني تطالب بالدعم لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني وخاصة الأعمال المتعلقة بالدعم الإنساني.



