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أخبار البلد

جامعة الدول العربية: مؤتمر المانحين لليمن مبادرة إنسانية من السعودية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:32 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا
أشادت جامعة الدول العربية بتنظيم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة بعد غد الثلاثاء مؤتمر المانحين لليمن 2020 افتراضيًا لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك.

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وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن تنظيم المؤتمر مبادرة إنسانية مهمة، نظرًا لحاجة اليمن للدعم على جميع الصعد خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم جراء فيروس كورونا.

وأشارت إلى "أن اليمن يواجه أزمة إنسانية كبيرة وتحتاج للدعم سواء كان من الدول أو من المنظمات الإنسانية الدولية والإغاثية التابعة للأمم المتحدة"، ولفتت النظر إلى أن جامعة الدول العربية تلقت العديد من المذكرات من الجانب اليمني تطالب بالدعم لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني وخاصة الأعمال المتعلقة بالدعم الإنساني.

وأكدت أن الجامعة العربية تشيد بهذه المبادرة التي تقوم بها المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة، مشددة على أهمية أن تسارع الأمم المتحدة والمؤسسات المعنية بتقديم الدعم لمبادرة المملكة الإنسانية.
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