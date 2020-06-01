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ثقافة

ميريت الثقافية تناقش آثار نكسة يونيو سياسيًّا وثقافيًّا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر العدد الثامن عشر - يونيو 2020 من مجلة ميريت الثقافية الشهرية الإلكترونية التي تصدر عن دار ميريت للنشر ومديرها العام الناشر محمد هاشم ورئيس التحرير الشاعر سمير درويش.

ويتصدر العدد الجديد ملف ثقافي بعنوان "هزيمة يونيو وتداعياتها.. رؤية جديدة"، وتضمن سبعة مقالات: الديكتاتور المزعوم وهزيمة يونيو للدكتور محمد عبده أبو العلا، هزيمة يونيو وظاهرة التحولات في الفكر المصري المعاصر للدكتور حمدي الشريف، راديو النكسة أثير تعليب العقول للدكتور أشرف صالح محمد، خطاب التنحي بقلم محمود قاسم، انعكاس هزيمة 67 على المسرح المصري بقلم أحمد عبد الرازق أبو العلا، الشعراوي بين شبح راسبوتين والجني فينوس بقلم عصام الزهيري، وانتكاسة السينما عن تيه الشعب بقلم مي المغربي.

ويكتب الافتتاحية رئيس التحرير حيث جاءت حول الهزيمة النفسية وعن حالة الاكتئاب ومنها: "كثيرون تحدَّثوا عن الهزيمة النفسية التي تعرَّض لها المصريون، وحالة الاكتئاب التي دخلوها ولم يخرجوا منها بالكامل حتى اللحظة، نتيجة للفجوة العميقة بين ما انتظروه والذي رسَّخته الدعاية الحكومية في وجدانهم، وهو دخول تل أبيب ومحو إسرائيل من الخريطة، وبين ما حدث على أرض الواقع من انسحاب الجيش واحتلال كامل شبه جزيرة سيناء".
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