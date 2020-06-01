شاهد.. أطفال القناطر يسبحون فى مياه النيل





ورصدت عدسة صدى البلد إهمال المواطنين فى تنفيذ الإجراءات الوقائية، حيث ظهر أطفال القناطر يسبحون في مياه النيل وغير ملتزمين بالجلوس في منازلهم مما يؤدى إلى انتشار الفيروس بين الأهالي.





وتطبق الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتبارا من اليوم 30 مايو الجاري، إجراءات الإلزام بارتداء الكمامات في عدد من الأماكن بشكل إجباري.





والأماكن التي منع فيها رئيس الوزراء التجول بدون ارتداء كمامة فيها هي: الأسواق، والمحلات، والمنشآت الحكومية، والمنشآت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة.

ما زال بعض المواطنين يستخفون بالإجراءت الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة ويقومون بعدم تنفيدها بالرغم من زيادة انتشار فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.