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أخبار البلد

«الصحفيين» توقع بروتوكولا لإجراء تحاليل كورونا للأعضاء

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:58 م
مستند بروتوكول التعاون
مستند بروتوكول التعاون مع الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم

وقع الكاتب الصحفى محمد خراجة، رئيس اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين، بروتوكول تعاون مع أحد مراكز التحاليل لإجراء التحاليل المبدئية لفيروس كورونا "مجانًا"  للصحفيين.


ووفقا للبروتوكول، فإن المركز يقوم بإرسال فني لمقر نقابة الصحفيين لسحب العينات وفي حال طلب زيارة منزلية يتم دفع رسوم انتقال تحدد حسب المكان.


من جانب آخر أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن مجلس النقابة، انطلاقا من كون النقابة بيت كل الصحفيين المصريين بكل أجيالهم ومؤسساتهم، واصل اتصالاته الكثيفة مع كل الجهات المختصة بمواجهة فيروس كورونا لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمواجهة انتشاره بين أعضاء النقابة وأسرهم، وتوصلت هذه الاتصالات التي أجراها النقيب بالتنسيق مع رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية الزميل أيمن عبدالمجيد، ووافق عليها المجلس، للإجراءات التالية:


أولا: فتح الانضمام الاستثنائي لمشروع العلاج، لمدة 15 يومًا تبدأ من 1 إلى 15 يونيه، بدون غرامة.

ثانيا: الاتفاق مع مجموعة من أساتذة واستشاريي الطب المتخصصين من خيرة كوادر مستشفيات الحميات، للتواصل معهم تليفونيا أو الكترونيا لاستشارتهم حول أي حالة اشتباه، وإبداء الرأي في التحاليل والإشاعات التي يجب القيام بإجراءها.

ثالثًا: يتيح مشروع العلاج، وفق دليل هذا العام المحدث، كل الإشاعات والتحليلات المطلوبة للتأكد من حالة الاشتباه، وفي مقدمتها الأشعة المقطعية على الصدر بمختلف جهات التعاقد، بأسعار مخفضة، يتحمل العضو منها 200 جنيهًا فقط بدلا من تكلفتها العادية والتي تصل إلى 1000 جنيه. كما يتيح مشروع العلاج التحاليل التالية وفق الدليل المحدث، لهذا العام بأسعار مخفضة تتساوى مع أفضل العروض المقدمة للجهات النقابية الأخرى، ويتحمل العضو منها 70 جنيهًا فقط، بدلا من قيمتها العادية التي تصل لنحو 400 جنيه، وهي: 
Complete blood picture (CBC)
ESR
CRP(Quantitative) 
SGOT
SGPT
ferritin

رابعا: إجراء مسحات كورونا بعد اتخاذ الاستشارة الطبية وإجراء الإشاعات والتحليلات السابقة، دون تحميل الصحفيين أعضاء مشروع العلاج وأسرهم أي تكلفة مالية، وذلك بمستشفيات قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة.

خامسا: إتاحة أسرة وغرف  للعزل بمستشفيات وزارة الصحة، لمن تثبت إصابته من الصحفيين وأسرهم، وتستلزم حالته ذلك، وستوفر وزارة الصحة حقائب العلاج لمن يتقرر عزلهم منزليًا، والمخالطين لهم.

سادسا: يتم تشكيل لجنة للتواصل مع الزملاء للقيام بالإجراءات السابقة، برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين وتضم محمد شبانة السكرتير العام وأيمن عبد المجيد مقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ويعتبر كل أعضاء المجلس أنفسهم أعضاء فيها لتلقي اتصالات الزملاء على مدار الساعة، ويتولى الجانب التنفيذى كل من سعيد حسني مدير عام النقابة وعماد حمدى ومحمد خليفة نائبا المدير العام وعبد الرحمن مجدى بمشروع العلاج.

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