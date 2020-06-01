الصحفيين تستعين بوحدة تعقيم ذكية وتستخدم نظام التبخير لتطهير المبنى

أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين ان محلس النقابة قد قام بشراء جهاز وحدة تعقيم ذكية وكشف حرارى كإجراء احترازى فى غاية الأهمية لحماية مرتادى النقابة وموظفيها فور دخولهم الى مبنى النقابة من فيروس كورونا .

وقال شبانة ان بوابة التعقيم الذكية الجديدة ستتواجد امام باب دخول المبنى وتقوم اوتوماتيكيا وفى ثوان معدودات بتعقيم الصحفى او الموظف او مرتاد المبنى وكذلك قياس درجة حرارة الجسم وإظهارها على شاشة البوابة مباشرة وفى حال ارتفاع درجة الحرارة تعطى صافرة كما ترسل انذارا للجهاز الإدارى ولإدارة شئون العاملين لمنع صاحب الحرارة المرتفعة من دخول المبنى ليكون مبنى نقابة الصحفيين آمنا من فيروس كورونا وكذلك يصبح اول مبنى بالمجتمع الصحفى يستعين ببوابة التعقيم وقياس الحرارة .





وقال شبانة انه بالتشاور مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين وجميع اعضاء المجلس تم الاتفاق على الاستعانة بأحدث اجهزة الحماية من فيروس كورونا مع اتخاد كافة الاجراءات الاحترازية مشيرا انه تم شراء بوابة التعقيم والكشف الحرارى من الهيئة العربية للتصنيع .





وأضاف شبانة انه لم يتم الإكتفاء بذلك فقط بل تم ايضا جهاز لتعقيم المبنى بالكامل يوميا عن طريق التبخير وهو افضل طرق التعقيم حاليا وتم استخدامه بالفعل بداية من اليوم ويستمر يوميا بجانب إجراءات التعقيم الطبيعية.