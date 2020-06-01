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أخبار البلد

حقق نتائج ممتازة مع القرود .. ريمديسيفير أمل البشرية فى إنقاذها من فيروس كورونا.. تفاصيل

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:26 م
ريمديسفير
ريمديسفير
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قسم الأخبار

يعنى الجميع من انتشار فيروس كورونا  ويلهث العالم بحثا عن إيجاد علاج و أمصال فعالة تنهي هذه الأزمة سريعا بأقل الخسائر الممكنة.

 

ويمثل عقار Remdesivir ريمديسفير بارقة أمل للكثير من دول العالم للوقوف فى وجه جائجة كيوفيد 19 التى اجتاحت الكرة الأرضية وخلفت من 372 ألف حالة وفاة  و أكثر من 6 ملايين إصابة.


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كانت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، قد أعلنت أن دواء "ريمدريسيفير" سيتوفر في مصر خلال هذا الأسبوع لتبدأ الدراسات عليه، لافتة الى أن الدولة المصرية قامت بالعديد من التجارب السريرية للوصول الى علاج ولقاح لفيروس كورونا.


وقالت د. إيمان مرزوق أستاذ مساعد علم الفيروسات بجامعة القصيم والحاصلة على دكتوراة من جامعة برلين الحرة بألمانيا لـ صدى البلد إن دواء Remdesivir ريمديسفير  يأتى على رأس قائمة الأدوية المقترحة لمواجهة كورونا حيث أعلن بروس أيلوارد، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أنه قد يساعد في علاج فيروس كورونا بفعالية كبيرة، وبالفعل، حصل على موافقة سريعة من معاهد الصحة الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية، لاختباره على المصابين بكوفيد-19.


ريمديسفير Remedesivir  أثبتت فاعلية ضد عدد كبير من  الفيروسات، وتم تجربته على بعض أنواع من القرود و أثبتت فاعلية ضد تطور الفيروس و العدوى داخلهم  وتجري الآن عدد من التجارب السريرية الخاصة بالإنسان على هذا العقار  عن طريق حقن 200 مل في الوريد باليوم الأول و100 ملليجرام لمدة 10 أيام لوحظ معها تحسن واضح و انحسار في الأعراض.


وتم تجربة هذا الدواء بالفعل مع فيروسات أخرى عديدة مثل Epola, Marburg, SARS, MERS-COV، كما أظهر نتائج مبشرة مع COVID-19 حيث يعيق من تكاثر الفيروس داخل الخلايا و يقلل من حدة الأعراض سريعا.

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