Vivo تطلق أحدث إصداراتها بمصر.. تفاصيل

أطلقت شركة Vivo اليوم، الإثنين، هاتفها الذكي V19 المتميز بقدرات فائقة في التقاط صور السيلفي في السوق.





ويضم هاتف V19 كاميرا أمامية مزدوجة بدقة32 ميجا بكسل وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وشاشةscreen)(Super AMOLED FHD+ Ultra O فائقة الوضوح.





ويتمتع الهاتف بميزات استثنائية هائلة في التقاط صور السيلفي إضافة إلى تكنولوجيا ريادية ضمن تصميم انيق لتقديم تجربة استخدام مبتكرة لمستهلكي الهواتف الذكية في السوق.





وتعليقًا على إطلاق الهاتف الجديد في السوق المحلي، قال "ديفيد كي"، الرئيس التنفيذي لشركة Vivo مصر، "تلتزم Vivo دائمًا ببذل كل الجهود الهادفة لتقديم أحدث الابتكارات التكنولوجية في عالم الهواتف الذكية، بهدف تلبية احتياجات ورغبات المستهلكين حول العالم. إنّ هاتف V19 الذي نطلقه اليوم يجسد فلسفة الابتكار التي تحرص الشركة على تحقيق الريادة فيها، وهو ما يعكس فهمنا الكامل لاحتياجات المستهلك المصري. لقد قمنا بتزويد الهاتف الجديد بأحدث تكنولوجيا متطورة في تصوير السيلفي، هذا بالإضافة للتصميم الرائع والأداء الفائق للهاتف. إنّ هاتفV19 هو الهاتف الذكي المثالي للشباب المصري الذي يهتم بالكاميرا والترفيه بصورة رئيسية. في الوقت نفسه، يمثل الهاتف أحدث صيحة في عالم الهواتف الذكية، وتم تصميمه خصيصًا ليلائم أنماط حياة الأجيال الجديدة، حيث يتمتع بتصميم فريد يضم كاميرا أمامية مزدوجة توفر مزايا لا حصر لها لكل محبي صور السيلفي في مصر، وذلك إذا ما قارناه بالهواتف الذكية الأخرى في نفس الفئة".





يضم هاتف Vivo V19 كاميرا أمامية مزدوجة، الأولى هي الكاميرا الرئيسية بدقة 32 ميجا بكسل، والأخرى كاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل تسمحللمستخدمينبالتقاط أروع صور السيلفيبصرف النظر عن الزمان أو المكان. وتتيحالكاميرا الأمامية التقاط صور السيلفي فائقة الاتساع بمقدار 105 درجات،مع خوارزمية ذكاء اصطناعي داخلية تستطيع بشكل مستقلتصحيح التشوه في الزاوية العريضة بين الجهة الامامية والخلفية من أجل لقطة رائعة خالية من الأخطاء. الكاميرا الأمامية مجهزة كذلك بخاصية مقاطع الفيديوسيلفي فائقة الاتساع بمستوى جديد من الثبات.

ويضم هاتف V19في الخلف كاميرا رباعية تتمتع بخاصية الذكاء الاصطناعي، مكونة من الكاميرا الاساسية بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا بدقة 8 ميجا بكسل ذات الزاوية فائقة الاتساع، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، وكاميراالبوكيه بدقة 2 ميجا بكسل. تتمتع الكاميرا الخلفية أيضًا بخاصية مقاطع الفيديو فائقة الثبات، كما تم تزويد الهاتف الجديد بخصائص متطورة للصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، بما في ذلك الفلاتر ومحرر الفيديو من أجل مقاطع فيديو بمستوى احترافي

وتضم الكاميرا الأمامية والخلفية أوضاع تصوير خاصة لالتقاط صور فائقة الوضوح والدقة ليلًا. وضع التصوير الليلي Super Night لصور السيلفيللكاميرا الأمامية بخصائص تجميل المركبة Spatial Merging Denoising والتعريض الضوئي المتعدد Multiple Exposure، وهي معًا تتيح للمستخدمين التقاط صور سيلفي رائعة وواضحة مع خلفية مذهلة للسماء أثناء الليل أو خلفية سماء الريف المرصعة بالنجوم. أما وضع التصوير الليلي لصور البورتريه للكاميرا الخلفية فيتضمن خصائص المسح الضوئي متعدد الفريماتMulti-Frame Screening والمحاذاة الزمنية Temporal Alignment والدمج المكاني وتقليل التشتتSpatial Merging Denoising، وهو ما يتيح للمستخدمين التقاط صور فائقة الوضوح لأجمل اللحظات حتى في الليل.